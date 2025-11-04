Banswara : खेतों में बुवाई शुरू, जिले में सप्ताह भर के लिए भी नहीं यूरिया और डीएपी

Banswara : बांसवाड़ा जिले में गेहूं, मक्का, जौ, चना जैसी फसलों की बुवाई ठीक से शुरू भी नहीं हो पाई है और खाद संकट के संकेत हैं। अब सात दिन बाद जिले में यूरिया और डीएपी की डिमांड बढ़ेगी। कृषि विभाग के अनुसार गत शनिवार तक जिले में 3297 एमटी डीएपी व 10599 एमटी यूरिया उपलब्ध था। इसमें होल सेलर के पास 502.145 एमटी और रिटेलर के पास 10097.332 एमटी यूरिया था। डीएपी की बात की जाए तो होल सेलर के पास 293.2 एमटी और थोक विक्रेता के पास 3003.860 एमटी था। जबकि 12 हजार एमटी से अधिक डीएपी की जरूरत है। जबकि यूरिया की जरूरत 46 हजार एमटी से अधिक बताई जा रही है।