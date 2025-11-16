Banswara : पत्नी के ताने से आहत सिक्योरिटी गार्ड फंदे से लटक, अचानक पड़ी मां की नजर, बच गई जान

इधर, मणिलाल और परिजनों ने बताया कि उसे अगस्त माह से कंपनी ने मानदेय नहीं दिया है। घर में आर्थिक तंगी आ गई। जबकि शुक्रवार को ही पत्नी ने यह कहते हुए झगड़ा किया कि पैंमेंट तो आया होगा पर तुम खा गए। ऐसे में आवेश में आकर उसने फंदा लगा सुसाइड का प्रयास किया।