Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Banswara : पत्नी के ताने से आहत सिक्योरिटी गार्ड फंदे से लटक, अचानक पड़ी मां की नजर, बच गई जान

Banswara : बांसवाड़ा में एक दर्दनाक हादसा होते-होते बच गया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने फंदे से लटककर खुदकुशी का प्रयास किया। पर, अचानक मां ने देख लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 16, 2025

Banswara wife taunts Security guard hurt hangs himself his mother suddenly spots him

फाइल फोटो पत्रिका

Banswara : बांसवाड़ा में एक दर्दनाक हादसा होते होते बच गया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने फंदे से लटककर खुदकुशी का प्रयास किया। पर, गनीमत रही की उसकी मां ने देख लिया और फंदे से उसे जैसे-तैसे निकाला गया और एमजी अस्पताल में भर्ती कराया।

जानकारी के अनुसार जानामेड़ी निवासी मणिलाल, एमजी अस्पताल में ही एक एजेंसी के जरिए सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है। उसने शुक्रवार रात में घर के अंदर ही फंदा लगा लिया था। मां ने मणिलाल को फंदे से उतारा और अस्पताल लेकर आई। यहां पर फिलहाल उसकी तबीयत में सुधार है।

अगस्त माह से कंपनी ने मानदेय नहीं दिया

इधर, मणिलाल और परिजनों ने बताया कि उसे अगस्त माह से कंपनी ने मानदेय नहीं दिया है। घर में आर्थिक तंगी आ गई। जबकि शुक्रवार को ही पत्नी ने यह कहते हुए झगड़ा किया कि पैंमेंट तो आया होगा पर तुम खा गए। ऐसे में आवेश में आकर उसने फंदा लगा सुसाइड का प्रयास किया।

लगातार आ रही हैं भुगतान नहीं होने की शिकायतें

उल्लेखनीय है कि एमजी चिकित्सालय में एजेंसी की ओर से समय पर भुगतान नहीं होने की शिकायतें पूर्व में भी सामने आई हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Sports : खुशखबर, एसजीएफआइ ने राजस्थान को सौंपी 10 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की जिम्मेदारी, जानिए
उदयपुर
Rajasthan Sports SGFI entrusts Rajasthan with responsibility of hosting 10 national championships know more

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 09:43 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara : पत्नी के ताने से आहत सिक्योरिटी गार्ड फंदे से लटक, अचानक पड़ी मां की नजर, बच गई जान

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: जंगल में युवक-युवती की मौत का खौफनाक मंजर, रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य देख पुलिस भी रह गई सन्न

बांसवाड़ा

Rajasthan Crime: मुंहबोला भाई ही निकला दरिंदा, बलात्कार का 10 मिनट का वीडियो जीजा को भेजा; गिरफ्तार

rape
बांसवाड़ा

दर्दनाक हादसा: डंपर तारों में फंसा, बिजली पोल उखड़कर गिरे, दबने से दो मासूमों की मौत

dumper accident in banswara
बांसवाड़ा

राजस्थान में इस समाज ने शादी में लगाए कई प्रतिबंध, न मानने पर भरना होगा जुर्माना, जानिए क्या हैं नए नियम?

Rajasthan This community imposed several restrictions on marriage If do not follow rules pay a fine Know new rules
बांसवाड़ा

Rajasthan : बांसवाड़ा के गन्ना और मक्का किसानों की बदलेगी किस्मत, खूब होगी कमाई, नगदाला में लगेगा एथेनॉल उत्पादन प्लांट

Banswara sugarcane and maize farmers fortunes change earning a lot ethanol production plant set up in Nagdala
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.