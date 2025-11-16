Banswara : पत्नी के ताने से आहत सिक्योरिटी गार्ड फंदे से लटक, अचानक पड़ी मां की नजर, बच गई जान

फाइल फोटो पत्रिका
Banswara : बांसवाड़ा में एक दर्दनाक हादसा होते होते बच गया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने फंदे से लटककर खुदकुशी का प्रयास किया। पर, गनीमत रही की उसकी मां ने देख लिया और फंदे से उसे जैसे-तैसे निकाला गया और एमजी अस्पताल में भर्ती कराया।
जानकारी के अनुसार जानामेड़ी निवासी मणिलाल, एमजी अस्पताल में ही एक एजेंसी के जरिए सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है। उसने शुक्रवार रात में घर के अंदर ही फंदा लगा लिया था। मां ने मणिलाल को फंदे से उतारा और अस्पताल लेकर आई। यहां पर फिलहाल उसकी तबीयत में सुधार है।
इधर, मणिलाल और परिजनों ने बताया कि उसे अगस्त माह से कंपनी ने मानदेय नहीं दिया है। घर में आर्थिक तंगी आ गई। जबकि शुक्रवार को ही पत्नी ने यह कहते हुए झगड़ा किया कि पैंमेंट तो आया होगा पर तुम खा गए। ऐसे में आवेश में आकर उसने फंदा लगा सुसाइड का प्रयास किया।
उल्लेखनीय है कि एमजी चिकित्सालय में एजेंसी की ओर से समय पर भुगतान नहीं होने की शिकायतें पूर्व में भी सामने आई हैं।
