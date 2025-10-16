Banswara : जंगली जानवर का हमला, 2 बच्चों सहित एक परिवार के तीन जख्मी

Banswara : वन विभाग की बांसवाड़ा रेंज में आंबापुरा नाका अंतर्गत झरनिया गांव के पास बुधवार को खेत में काम कर रहे एक परिवार के 3 व्यक्तियों पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। तीनों को जख्मी हालत में एमजी अस्पताल लाया गया।अस्पताल सूत्रों के अनुसार यहां अपराह्न में एमजी अस्पताल लाए गए झरनिया निवासी 42 वर्षीय हुरचंद पुत्र नरु, छह साल के मांगीलाल पुत्र साधु और करीब दस वर्षीय लोकेश पुत्र गौतम के साथ वाकया दोपहर में हुआ।