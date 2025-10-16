Patrika LogoSwitch to English

बांसवाड़ा

Banswara : जंगली जानवर का हमला, 2 बच्चों सहित एक परिवार के तीन जख्मी

Banswara : वन विभाग की बांसवाड़ा रेंज में आंबापुरा नाका अंतर्गत झरनिया गांव के पास बुधवार को खेत में काम कर रहे एक परिवार के तीन व्यक्तियों पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया।

less than 1 minute read

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 16, 2025

Banswara Wild animal attacks three members of a family including two children injured

एमजी अस्पताल लाए गए जंगली जानवर के हमले से घायल। फोटो पत्रिका

Banswara : वन विभाग की बांसवाड़ा रेंज में आंबापुरा नाका अंतर्गत झरनिया गांव के पास बुधवार को खेत में काम कर रहे एक परिवार के 3 व्यक्तियों पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। तीनों को जख्मी हालत में एमजी अस्पताल लाया गया।अस्पताल सूत्रों के अनुसार यहां अपराह्न में एमजी अस्पताल लाए गए झरनिया निवासी 42 वर्षीय हुरचंद पुत्र नरु, छह साल के मांगीलाल पुत्र साधु और करीब दस वर्षीय लोकेश पुत्र गौतम के साथ वाकया दोपहर में हुआ।

परिजनों ने बताया कि हुरचंद और उसके भाइयों के बच्चे खेत में काम कर रहे थे। तभी जंगली जानवर ने मांगीलाल पर हमला कर दिया। उसकी चीखें सुनकर लोकेश और हुरचंद दौड़े तो जानवर उन पर भी झपट पड़ा और जगह-जगह काटा। शोर शराबा बढ़ा तो आस पास से एकत्र लोगों ने जैसे-तैसे इन्हें छुड़ाया।

अस्पताल में तीनों को भर्ती कर लिया गया

प्राथमिक उपचार के बाद एमजी अस्पताल में तीनों को भर्ती कर लिया गया। परिजनों ने जंगली जानवर लोमड़ी बताई। दूसरी ओर, क्षेत्र में लोमड़ियां बहुत कम होने से कयास जरख का रहा।

आस-पास तलाश करने पर नहीं दिखा वन्य जीव

इसकी सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी बांसवाड़ा संतोष डामोर ने आंबापुरा के वनपाल सुरेंद्र कटारा के नेतृत्व में टीम भेजी। डामोर ने बताया कि खेतों के आस-पास तलाश पर वन्य जीव नहीं दिखा। इससे लगा कि कोई जरख था जो वापस जंगल की तरफ भाग गया। मामले को लेकर ग्रामीणों की तरफ से किसी ने लिखित रिपोर्ट नहीं दी।

Published on:

16 Oct 2025 02:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara : जंगली जानवर का हमला, 2 बच्चों सहित एक परिवार के तीन जख्मी

