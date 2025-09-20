PM मोदी के दौरे से पहले CM भजनलाल आज आएंगे बांसवाड़ा, जानें पूरा कार्यक्रम

बांसवाड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बांसवाड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 25 सितम्बर को प्रस्तावित बांसवाड़ा यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम भजनलाल यहां एक शहरी सेवा शिविर का अवलोकन भी करेंगे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार सुबह 10 बजे जयपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान से प्रस्थान कर सुबह 11 बजे तलवाड़ा हवाई पट्टी पर उतरेंगे। सड़क मार्ग से कुशलबाग मैदान पहुंचकर शहर में आयोजित सेवा शिविर का अवलोकन करेंगे। यहां निक्षय पोषण किट वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।
इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे बाद हेलीकॉप्टर से नापला, छोटी सरवन जाएंगे। जहां माही एटोमिक पावर प्रोजेक्ट स्थल का निरीक्षण करेंगे। शाम साढ़े चार बजे हेलीकॉप्टर से वापस तलवाड़ा हवाई पट्टी से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जिले में विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं का जायजा लेंगे तथा स्थानीय कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे।
मुख्यमंत्री की प्रस्तावित यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत सम्पूर्ण सुरक्षा प्रबंध के लिए संबंधित एजेन्सियों आदि के समन्वय से एएसएल बैठक शुक्रवार को सभास्थल नापला-दानपुर व त्रिपुरा सुन्दरी मंदिर में हुई। बैठक में एसडीएम सोनू कुमारी सहित डीएसपी चेतना भाटी, डीएसपी गोपीचंद, पुलिस निरीक्षक इंटेलीजेंस जयसिंह राव, सीएमएचओ डॉ. खुशपाल सिंह व अन्य मौजूद थे।