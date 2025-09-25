PM Modi Banswara Visit : प्रधानमंत्री रहते चौथी बार बांसवाड़ा आ रहे मोदी, वागड़ में सियासी हलचल तेज, जानें इसके क्या हैं मायने?

वर्ष 2003 : विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आए।

वर्ष 2007 : माता त्रिपुरा सुंदरी दर्शन के लिए आए। फिर बाहुबली कॉलोनी में जैन आचार्य सुधा सागर के दर्शन किए।

वर्ष 2010 : 22 जून को कुशलबाग मैदान में सभा की।

वर्ष 2011 : 4 नवंबर को आए। कुछ लोगों से खास वार्ता और सभा की थी।

वर्ष 2013 : विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आए।

वर्ष 2018 : 26 नवंबर को प्रधानमंत्री बनने के बाद बेणेश्वर धाम पर सभा की। यह उस समय

की मोदी की जिले में सबसे बड़ी सभा थी।

वर्ष 2022 : 1 नवंबर को मानगढ़ धाम गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल हुए।

वर्ष 2024 : प्रधानमंत्री रहते पार्टी के सांसद प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीया के पक्ष में प्रचार के लिए

कॉलेज गाउंड में सभा की।