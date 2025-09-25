Patrika LogoSwitch to English

बांसवाड़ा

PM Modi Banswara Visit : प्रधानमंत्री रहते चौथी बार बांसवाड़ा आ रहे मोदी, वागड़ में सियासी हलचल तेज, जानें इसके क्या हैं मायने?

PM Modi Banswara Visit : प्रधानमंत्री रहते चौथी बार बांसवाड़ा आ रहे मोदी। ये यात्राएं बांसवाड़ा को देशभर में नई पहचान दे रहीं हैं। मोदी की सभा को लेकर वागड़ में सियासी हलचल शुरू हो गई है। जानें इसके क्या है मायने?

बांसवाड़ा

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 25, 2025

Modi is coming to Banswara for fourth time as Prime Minister political activity intensifies in Vagad know what this means
बांसवाड़ा में पीएम मोदी की यात्रा से पहले निरीक्षण करते राजस्थान के सीएम भजनलाल व अन्य। फोटो पत्रिका

PM Modi Banswara Visit : बांसवाड़ा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक बार फिर वागड़ की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं। बतौर प्रधानमंत्री यह उनकी चौथी यात्रा होगी, जो बांसवाड़ा को देशभर में एक अनोखी पहचान देती है, क्योंकि इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री यहां इतनी बार नहीं आया। लेकिन यह यात्रा सिर्फ एक औपचारिक सभा नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेशों से भरी रणनीतिक दस्तक है।

भाजपा के पास केवल सिर्फ दो विधानसभा सीटें

आदिवासी अंचल वागड़ की एक लोकसभा और 9 विधानसभा सीटों में से भाजपा के पास केवल दो विधानसभा सीटें हैं। यहां लगातार घटे जनाधार से पार्टी भी चिंतित है। मौजूदा मुख्यमंत्री व कई केबिनेट मंत्री भी लगातार यात्राएं कर रहे हैं। मोदी गुजरात के सीएम रहते हुए 5 बार यहां आए थे। भाजपा जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी बताते हैं कि मोदी का आदिवासी समाज और यहां की संस्कृति से लगाव है। मोदी जब भी आए, नई ऊर्जा का संचार हुआ।

बांसवाड़ा से होगी विकास की बौछार

आदिवासी अंचल बांसवाड़ा इस बार सिर्फ एक सभा का गवाह नहीं बनेगा, बल्कि राज्य के विकास का नया नशा यहीं से खींचा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। जिसमें अकेले राजस्थान को 1,08,468 करोड़ की सौगात मिलेगी। मध्यप्रदेश के भी कई कार्यों की आधारशिला यहीं से रखी जाएगी।

प्रमुख शिलान्यास…

1- जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर व बीकानेर में 15.5 गीगावाट क्षमता की विद्युत प्रसारण लाइन 13,183 करोड़।
2- 2800 मेगावाट की माही परमाणु विद्युत परियोजना 42 हजार करोड़।
3- भरतपुर में 2 फ्लाईओवर, बनास नदी पर पुल निर्माण तथा 119 अटल प्रगति पथों का निर्माण 878 करोड़ रुपए।
4- बीकानेर में 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा प्रोजेट 8,500 करोड़।

प्रमुख लोकार्पण…

1- सौर ऊर्जा परियोजनाओं एवं 925 मेगावाट का नोख सोलर पार्क, फलौदी 10710 करोड़।
2- पीएम कुसुम-सी के तहत 895 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र 3,132 करोड़ रुपए।
3- ईसरदा बांध, धौलपुर लिफ्ट,बत्तीसानाला एवं अन्य सिंचाई परियोजनाओं के कार्य 2,365 करोड़ रुपए।

पीएम मोदी की बांसवाड़ा में यात्राएं

वर्ष 2003 : विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आए।
वर्ष 2007 : माता त्रिपुरा सुंदरी दर्शन के लिए आए। फिर बाहुबली कॉलोनी में जैन आचार्य सुधा सागर के दर्शन किए।
वर्ष 2010 : 22 जून को कुशलबाग मैदान में सभा की।
वर्ष 2011 : 4 नवंबर को आए। कुछ लोगों से खास वार्ता और सभा की थी।
वर्ष 2013 : विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आए।
वर्ष 2018 : 26 नवंबर को प्रधानमंत्री बनने के बाद बेणेश्वर धाम पर सभा की। यह उस समय
की मोदी की जिले में सबसे बड़ी सभा थी।
वर्ष 2022 : 1 नवंबर को मानगढ़ धाम गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल हुए।
वर्ष 2024 : प्रधानमंत्री रहते पार्टी के सांसद प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीया के पक्ष में प्रचार के लिए
कॉलेज गाउंड में सभा की।

PM Modi Banswara Visit : उदयपुर सिटी-चंडीगढ़ ट्रेन को पीएम मोदी आज दिखाएंगे हरी झंडी, कहां होगा ठहराव, कुल कितने डिब्बे, जानिए पूरा शेड्यूल
उदयपुर

