PM Modi Banswara Visit : बांसवाड़ा के आदिवासियों ने पीएम मोदी के दौरे से पहले परमाणु संयंत्र को लेकर आंदोलन किया तेज, क्या हैं इनकी मांगें?

PM Modi Banswara Visit : बांसवाड़ा के आदिवासियों ने पीएम मोदी के दौरे से पहले परमाणु संयंत्र को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। नापला में माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों शिलान्यास से ठीक 48 घंटे पहले भारत आदिवासी पार्टी ने यहां कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर 30 सूत्रीय मांगें रखी।
सांसद राजकुमार रोत ने प्रदर्शन की अगुवाई की, लेकिन ज्ञापन पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे। विस्थापितों को नौकरी, पक्के मकान, युवाओं को प्रशिक्षण-नौकरी, रिएक्टर के पानी को माही में नहीं छोड़ने जैसी मांगें उठाई गईं। बड़ी संख्या में लोग कलक्ट्रेट पहुंचे। जिला कलक्टर डॉ. इन्द्रजीत यादव को मांग-पत्र सौंपा। इसके बाद कलक्टर कक्ष में तीन घंटे से ज्यादा समय तक वार्ता चलती रही।
1- सभी विस्थापित परिवारों को नौकरी
2- पक्के मकान बनाकर दें
3- युवाओं को पहले प्रशिक्षण, फिर नौकरी
4- रिएक्टर से निकलने वाले वाली पानी को माही बांध में नहीं छोड़ें
5- सीएमआर मद का उपयोग केवल विस्थापिताें के लिए हो
6- जन सुनवाई सार्वजनिक रूप से हो
7- परमाणु बिजलीघर का मुख्यद्वार बारी गांव की उत्तर दिशा में हो
8- यहां बाजार विकसित किया जाए
9- मुख्य प्लांट की जमीन के अलावा भी प्रभावितों को मुआवजा, सरकारी नौकरी व अन्य सुविधाएं दें।
जिला कलक्टर से वार्ता के दौरान अधिकांश समय सांसद राजकुमार रोत बोले, वहीं ज्ञापन जिलाध्यक्ष के हस्ताक्षर का सौंपा। बीएपी के जिला उपाध्यक्ष विनोद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बुनकर, बहादुर व अन्य के भी हस्ताक्षर हैं। इधर, पूरे मामले को लेकर सांसद राजकुमार रोत से बातचीत का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।