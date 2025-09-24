Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बांसवाड़ा

PM Modi Banswara Visit : बांसवाड़ा के आदिवासियों ने पीएम मोदी के दौरे से पहले परमाणु संयंत्र को लेकर आंदोलन किया तेज, क्या हैं इनकी मांगें?

PM Modi Banswara Visit : बांसवाड़ा के आदिवासियों ने पीएम मोदी के दौरे से पहले परमाणु संयंत्र को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है।, क्या हैं इनकी मांगें? पीएम मोदी कल 25 सितम्बर को बांसवाड़ा आएंगे।

बांसवाड़ा

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 24, 2025

PM Modi visit Banswara Tribals intensified their agitation against nuclear plant What are their demands
न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर प्रदर्शन, कलक्ट्रेट का किया घेराव। फोटो पत्रिका

PM Modi Banswara Visit : बांसवाड़ा के आदिवासियों ने पीएम मोदी के दौरे से पहले परमाणु संयंत्र को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। नापला में माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों शिलान्यास से ठीक 48 घंटे पहले भारत आदिवासी पार्टी ने यहां कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर 30 सूत्रीय मांगें रखी।

सांसद राजकुमार रोत ने प्रदर्शन की अगुवाई की, लेकिन ज्ञापन पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे। विस्थापितों को नौकरी, पक्के मकान, युवाओं को प्रशिक्षण-नौकरी, रिएक्टर के पानी को माही में नहीं छोड़ने जैसी मांगें उठाई गईं। बड़ी संख्या में लोग कलक्ट्रेट पहुंचे। जिला कलक्टर डॉ. इन्द्रजीत यादव को मांग-पत्र सौंपा। इसके बाद कलक्टर कक्ष में तीन घंटे से ज्यादा समय तक वार्ता चलती रही।

भारत आदिवासी पार्टी की अगुवाई में पांच घंटे प्रदर्शन। फोटो पत्रिका

ये भी पढ़ें

PM Modi Banswara Visit : पीएम मोदी का 22 माह में 16वां राजस्थान दौरा कल, 1.08 लाख करोड़ के देंगे तोहफे
बांसवाड़ा
PM Modi 16th visit to Rajasthan in 22 months Tomorrow Banswara Visit PM Modi Gift worth Rs 1.08 lakh crore development Works

ये मांगें रखीं

1- सभी विस्थापित परिवारों को नौकरी
2- पक्के मकान बनाकर दें
3- युवाओं को पहले प्रशिक्षण, फिर नौकरी
4- रिएक्टर से निकलने वाले वाली पानी को माही बांध में नहीं छोड़ें
5- सीएमआर मद का उपयोग केवल विस्थापिताें के लिए हो
6- जन सुनवाई सार्वजनिक रूप से हो
7- परमाणु बिजलीघर का मुख्यद्वार बारी गांव की उत्तर दिशा में हो
8- यहां बाजार विकसित किया जाए
9- मुख्य प्लांट की जमीन के अलावा भी प्रभावितों को मुआवजा, सरकारी नौकरी व अन्य सुविधाएं दें।

जिलाध्यक्ष बैठे रहे, सांसद ने की सुनवाई

जिला कलक्टर से वार्ता के दौरान अधिकांश समय सांसद राजकुमार रोत बोले, वहीं ज्ञापन जिलाध्यक्ष के हस्ताक्षर का सौंपा। बीएपी के जिला उपाध्यक्ष विनोद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बुनकर, बहादुर व अन्य के भी हस्ताक्षर हैं। इधर, पूरे मामले को लेकर सांसद राजकुमार रोत से बातचीत का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

ये भी पढ़ें

जयपुर में 52 सीआई के तबादले, पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने तुरंत ज्वाइन करने के दिए निर्देश, कौन कहां गया, देखें लिस्ट
जयपुर
Jaipur 52 CIs Transferred Police Commissioner Biju George Joseph instructed them to join immediately See list of who went where

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 12:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / PM Modi Banswara Visit : बांसवाड़ा के आदिवासियों ने पीएम मोदी के दौरे से पहले परमाणु संयंत्र को लेकर आंदोलन किया तेज, क्या हैं इनकी मांगें?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.