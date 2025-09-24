PM Modi Banswara Visit : बांसवाड़ा के आदिवासियों ने पीएम मोदी के दौरे से पहले परमाणु संयंत्र को लेकर आंदोलन किया तेज, क्या हैं इनकी मांगें?

1- सभी विस्थापित परिवारों को नौकरी

2- पक्के मकान बनाकर दें

3- युवाओं को पहले प्रशिक्षण, फिर नौकरी

4- रिएक्टर से निकलने वाले वाली पानी को माही बांध में नहीं छोड़ें

5- सीएमआर मद का उपयोग केवल विस्थापिताें के लिए हो

6- जन सुनवाई सार्वजनिक रूप से हो

7- परमाणु बिजलीघर का मुख्यद्वार बारी गांव की उत्तर दिशा में हो

8- यहां बाजार विकसित किया जाए

9- मुख्य प्लांट की जमीन के अलावा भी प्रभावितों को मुआवजा, सरकारी नौकरी व अन्य सुविधाएं दें।