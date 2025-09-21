पीएम मोदी की बांसवाड़ा रैली: तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल…नीमच-दाहोद रेल लाइन की उठी मांग

सीएम को अधिकारियों ने बताया कि 5000 वाहनों की पार्किंग रहेगी। सीएम को नक्शे के जरिये जानकारी दी। सीएम ने कहा- इतनी दूर क्यों बना रहे हो? ऐसे में एक अधिकारी बोले- सर, यहां के लोग मानगढ़ धाम के कार्यक्रम में 4 किमी की पहाड़ी चढ़ जाते हैं। पूर्व मंत्री धनसिंह रावत और महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने भी सहमति जताई कि पार्किंग दूर ही ठीक रहेगी।