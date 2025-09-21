Patrika LogoSwitch to English

बांसवाड़ा

पीएम मोदी की बांसवाड़ा रैली: तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल…नीमच-दाहोद रेल लाइन की उठी मांग

सीएम को अधिकारियों ने बताया कि 5000 वाहनों की पार्किंग रहेगी। सीएम को नक्शे के जरिये जानकारी दी। सीएम ने माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट परिसर का भी निरीक्षण किया।

बांसवाड़ा

Kamal Mishra

Sep 21, 2025

PM Modi Banswara rally
कार्यक्रम स्थल का जायजा लेते सीएम भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

बांसवाड़ा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 25 सितम्बर को प्रस्तावित सभा और उद्घाटन-शिलान्यास कार्यक्रमों की तैयारी देखने शनिवार दोपहर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लवाजमे के साथ बांसवाड़ा के नापला गांव पहुंचे। उन्होंने तीन किलोमीटर दूर पार्किंग तय करने पर अधिकारियों के सामने ऐतराज जताया और कहा कि लोग पीएम मोदी से मिलने, उन्हें देखने आ रहे हैं, ऐसे में लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

सीएम को अधिकारियों ने बताया कि 5000 वाहनों की पार्किंग रहेगी। सीएम को नक्शे के जरिये जानकारी दी। सीएम ने कहा- इतनी दूर क्यों बना रहे हो? ऐसे में एक अधिकारी बोले- सर, यहां के लोग मानगढ़ धाम के कार्यक्रम में 4 किमी की पहाड़ी चढ़ जाते हैं। पूर्व मंत्री धनसिंह रावत और महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने भी सहमति जताई कि पार्किंग दूर ही ठीक रहेगी।

परमाणु बिजलीघर की आधारशिला रखेंगे पीएम

सीएम ने माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट परिसर का निरीक्षण किया। यहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी की सभा होगी। पीएम मोदी यहां 45 हजार करोड़ की लागत के परमाणु बिजलीघर की आधारशिला रखेंगे।

साधु-संतों के लिए लगेगा अलग मंच

सीएम ने कहा कि साधु-संतों के लिए अलग से मंच बनाया जाए। स्थानीय साधु-संतों को 11 बजे से पहले बुलाकर उचित स्थान पर बैठाएं।

धन सिंह ने मांगी रेल और आरक्षण

इससे पहले बांसवाड़ा के कुशलबाग मैदान में शहरी सेवा शिविर के मंच से पूर्व मंत्री धन सिंह रावत ने सीएम से कहा आप हमारे प्रहरी हैं। प्रधानमंत्री से नीमच से दाहोद तक बांसवाड़ा होते हुए रेल लाइन की घोषणा करा दीजिए। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराएं। साथ ही टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण के कोटे में कोटा का लाभ भी दिला दीजिए।

एक आवेदन की जानकारी ले सीएम चौंके

शिविर निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कई विभागों की स्टॉल्स पर जानकारी ली। नगर परिषद की स्टॉल पर पट्टा आवेदन के बारे में पूछने पर उन्हें बताया गया कि केवल एक ही आवेदन आया है। इस पर सीएम ठिठक गए। उन्होंने कहा- और प्रयास करो।

