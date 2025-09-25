Patrika LogoSwitch to English

बांसवाड़ा

राजस्थान के किसान ने जब सुनाया- ‘आलू से सोना वाला किस्सा,’ पीएम मोदी ने लगाए जमकर ठहाके

पीएम मोदी के राजस्थान दौरे के बीच एक ऐसा पल आया, जब सभी लोग ठहाके लगाने लगे। पीएम मोदी भी खुद को नहीं रोक पाए। दरअसल किसान ने ऐसी बात कह दी, जिससे सभी को हंसी आ गई। नीचे वीडियो देखें।

बांसवाड़ा

Kamal Mishra

Sep 25, 2025

PM Modi Banswara Visit
किसान से बात करते पीएम मोदी (फोटो-पत्रिका)

बांसवाड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान दौरे पर थे, इस दौरान उन्होंने प्रदेश को 1.08 लाख करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी प्रदेश के कुसुम योजना के लाभार्थियों से भी रूबरू हुए। लेकिन इस औपचारिक माहौल में एक किसान ने 'आलू से सोना वाला' ऐसा किस्सा सुनाया कि प्रधानमंत्री भी हंसी रोक नहीं पाए।

दरअसल, पीएम मोदी बांसवाड़ा जिले के नापला गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। इसी दौरान एक किसान ने अपने अनुभव साझा किए। किसान ने बताया कि सोलर प्लांट से उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। पहले वे सिर्फ अन्नदाता थे, लेकिन अब ऊर्जा पैदा कर 'ऊर्जादाता' भी बन गए हैं। इस पर पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा-'अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी हैं।'

'लोग कहते थे आलू से सोना निकलेगा'

यही नहीं, किसान ने आगे पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा- 'हमने आपको जमीन दी और आपने उसमें से सोना निकालकर हमें वापस दे दिया।' इस दौरान किसान ने मजाकिया अंदाज में यह भी जोड़ा- 'लोग कहते थे आलू से सोना निकलेगा, पर वो तो नहीं हुआ। लेकिन आपने हमारी जमीन से सोना जरूर दिला दिया।' किसान की यह बात सुनते ही पीएम मोदी जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़े और वहां मौजूद अन्य किसान भी ठहाकों में शामिल हो गए।

सोलर प्लांट से किसानों को मिल रहा लाभ

यह वाकया जहां पीएम मोदी के दौरे को यादगार बना गया, वहीं किसानों की खुशी भी साफ झलक रही थी। कुसुम योजना से किसान अब अपनी जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर न केवल खुद के लिए बिजली बना रहे हैं, बल्कि अतिरिक्त ऊर्जा बेचकर अतिरिक्त आय भी कमा रहे हैं।

संबित पात्रा ने शेयर किया वीडियो

बांसवाड़ा की इस सभा में पीएम मोदी ने योजनाओं का तोहफा देने के साथ-साथ किसानों के बीच हंसी-मजाक के ये पल साझा कर माहौल को हल्का और आत्मीय बना दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस वाकये का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है।

बांसवाड़ा

Published on:

25 Sept 2025 06:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / राजस्थान के किसान ने जब सुनाया- 'आलू से सोना वाला किस्सा,' पीएम मोदी ने लगाए जमकर ठहाके

