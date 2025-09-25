PM Modi Rajasthan Visit: PM मोदी आज रखेंगे राजस्थान के दूसरे परमाणु उर्जा प्रोजेक्ट की नींव, 21 जिलों को देंगे सौगात

जयपुर/बांसवाड़ा: एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बांसवाड़ा (नापला) आ रहे हैं। वागड़ की धरती से प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश के 21 जिलों को विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 12 प्रमुख योजनाओं की सौगात देंगे।
बता दें कि इसमें ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि, तकनीक, रोजगार और अन्य शामिल हैं। इनमें सबसे प्रमुख बांसवाड़ा जिले की माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना है, जिसकी लागत करीब 42,000 करोड़ रुपए है। मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। रावतभाटा के बाद यह राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री 15 जिलों की 15 पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, जिनकी अनुमानित लागत 5,884 करोड़ है।
केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद से पीएम मोदी का यह प्रदेश का 16वां दौरा है। बांसवाड़ा से पीएम मोदी 1.22 लाख करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास करेंगे। इसमें से 1.08 लाख करोड़ रुपए की राजस्थान से जुड़ी परियोजनाएं हैं।
शेष परियोजनाएं मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों की है। पीएम मोदी कार्यक्रम में कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
इस अवसर पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस एवं उदयपुर सिटी-चंडीगढ़ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 15 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र 5778 पशु परिचरों, 4197 कनिष्ठ सहायकों, 1800 कनिष्ठ अनुदेशकों, 1464 कनिष्ठ अभियंताओं, तृतीय श्रेणी लेवल-2 के 1200 अध्यापकों, अन्य पदों, अनुकंपात्मक नियुक्ति सहित 15 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।
बीकानेर-दिल्ली कैंट ट्रेन
28 सितंबर से बीकानेर से सप्ताह में 06 दिन (बुधवार को छोड़कर) सुबह 5:40 बजे रवाना होकर सुबह 11:55 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी।
दिल्ली कैंट-बीकानेर वंदे भारत ट्रेन
28 सितंबर से दिल्ली कैंट से सप्ताह में 06 दिन (बुधवार को छोड़कर) शाम 4:45 बजे रवाना होकर रात 11:05 बजे बीकानेर पहुंचेगी।
जोधपुर से सुबह, दिल्ली कैंट से दोपहर में चलेगी
जोधपुर-दिल्ली कैंट
27 सितंबर से जोधपुर से सप्ताह में 06 दिन (मंगलवार को छोड़कर) सुबह 5:25 बजे रवाना होकर जयपुर 9:25 बजे आएगी, पांच मिनट के ठहराव के बाद रवाना होकर दोपहर 1:30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी।
दिल्ली कैंट-जोधपुर
27 से दिल्ली कैंट से सप्ताह में 06 दिन (मंगलवार को छोड़कर) दोपहर 3:10 बजे रवाना होकर शाम 7 बजे जयपुर आएगी। यहां पांच मिनट रूकने के बाद रवाना होकर रात 11:20 बजे जोधपुर पहुंचेगी।