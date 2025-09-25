PM Modi Rajasthan Visit: PM मोदी आज रखेंगे राजस्थान के दूसरे परमाणु उर्जा प्रोजेक्ट की नींव, 21 जिलों को देंगे सौगात



इस अवसर पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस एवं उदयपुर सिटी-चंडीगढ़ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 15 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र 5778 पशु परिचरों, 4197 कनिष्ठ सहायकों, 1800 कनिष्ठ अनुदेशकों, 1464 कनिष्ठ अभियंताओं, तृतीय श्रेणी लेवल-2 के 1200 अध्यापकों, अन्य पदों, अनुकंपात्मक नियुक्ति सहित 15 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।