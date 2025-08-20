शिक्षक भर्ती 2022 में किया था खेल, हवाला के जरिए लिए साढ़े पांच लाख, फिर डमी बनकर दी परीक्षा, अब गिरफ्तार

राजस्थान के बांसवाड़ा में शिक्षक भर्ती 2022 केवल-2 में बिचौलिए की मदद से बांसवाड़ा जिले में संपर्क के बाद एक अभ्यर्थी की जगह डमी परीक्षार्थी बने बालोतरा के शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने हवाला के जरिए अपने एक साथी के साथ जैसलमेर में लाखों रुपए लिए थे।
पुलिस के अनुसार इस संंबंध में झाझरवा निवासी महेंद्र के खिलाफ सल्लोपाट थाने में जून में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद पुलिस ने उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा छह से आठ (सामान्य एवं विशेष शिक्षा) शिक्षक सीधी भर्ती 2022 की परीक्षा पास कर छोटी सरवन ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवनी, वागतालाब में नियुक्त शिक्षक महेंद्र और फिर बिचौलिए सेवालाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
मामले में अग्रिम जांच डूंगरपुर जिले में एसटी-एससी सेल प्रभारी डीएसपी रतन चावला को सौंपी गई। आरपीएस चावला ने जांच आगे बढ़ाते हुए महेंद्र की जगह इम्तिहान देने वाले बालोतरा जिले के कल्याणपुर थानांतर्गत गोदावास निवासी रमेशकुमार पुत्र भीखाराम जाट को मंगलवार को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि रमेश कुमार इससे पहले कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के ऐसे ही डमी केंडिडेट प्रकरण में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी चावला ने बताया कि अब तक की पूछताछ में सामने आया कि बिचौलिए सेवालाल ने महेंद्र से डमी केंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास कराने की एवज में सात लाख रुपए लिए थे। फिर सेवालाल ने झालोद से किसी हवाला कारोबारी के जरिए साढ़े पांच लाख रुपए रमेश और उसके साथी सरवन को जोधपुर भिजवाए।
रमेश ने यह रकम अपने साथी के साथ लेना कबूल किया। इसके मद्देनजर रमेश को बुधवार को एडीजे कोर्ट में पेश कर जोधपुर में तहकीकात के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने आरोपी को सात दिन पुलिस हिरासत में सौंपा है।