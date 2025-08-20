शिक्षक भर्ती 2022 में किया था खेल, हवाला के जरिए लिए साढ़े पांच लाख, फिर डमी बनकर दी परीक्षा, अब गिरफ्तार

मामले में अग्रिम जांच डूंगरपुर जिले में एसटी-एससी सेल प्रभारी डीएसपी रतन चावला को सौंपी गई। आरपीएस चावला ने जांच आगे बढ़ाते हुए महेंद्र की जगह इम्तिहान देने वाले बालोतरा जिले के कल्याणपुर थानांतर्गत गोदावास निवासी रमेशकुमार पुत्र भीखाराम जाट को मंगलवार को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि रमेश कुमार इससे पहले कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के ऐसे ही डमी केंडिडेट प्रकरण में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।