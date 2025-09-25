PM Kusum Scheme: राजस्थान में PM मोदी ने किया लाभार्थियों से संवाद, जानिए क्या है पीएम कुसुम योजना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को राजस्थान माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना सहित एक लाख 22 हजार 670 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मोदी ने इस अवसर पर राजस्थान सरकार के 30 हजार 339 करोड़ रुपए से अधिक के 48 विकास कार्यों का भी शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इससे पहले उन्होंने पीएम कुसुम योजना के विभिन्न लाभार्थियों से संवाद भी किया।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को खेत में सौर ऊर्जा संयन्त्र स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी गई थी। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए 03, 05, 07.50 और 10 एचपी पंपों पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया गया था। 03 एचपी पंप पर 1.14 लाख रुपए, 05 एचपी पंप पर 1.76 लाख रुपए और 07.50 एवं 10 एचपी पंप पर 2.38 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था। इसके अलावा एससी और एसटी वर्ग के किसानों को प्रति पंप 0.45 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान भी जारी किया गया था।
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिला था, जो कि जनाधार कार्ड, भूमि की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति जो अधिकतम 6 माह पुरानी हो और कम से कम 0.4 हैक्टेयर भूमि का मालिकाना हक और सिंचाई जल स्रोत तथा कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं होने का शपथ पत्र लेकर उपस्थित हो सके थे। हालांकि जिन किसानों के पास विद्युत कनेक्शन था या सौर ऊर्जा पंप संयंत्र परियोजना अंतर्गत अनुदान प्राप्त किया गया था। ऐसे किसानों इस योजना में पात्र नहीं माना गया था।