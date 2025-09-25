PM Kusum Scheme: राजस्थान में PM मोदी ने किया लाभार्थियों से संवाद, जानिए क्या है पीएम कुसुम योजना

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को खेत में सौर ऊर्जा संयन्त्र स्थापित करने के लिए सब्सि​डी दी गई थी। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए 03, 05, 07.50 और 10 एचपी पंपों पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया गया था। 03 एचपी पंप पर 1.14 लाख रुपए, 05 एचपी पंप पर 1.76 लाख रुपए और 07.50 एवं 10 एचपी पंप पर 2.38 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था। इसके अलावा एससी और एसटी वर्ग के किसानों को प्रति पंप 0.45 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान भी जारी किया गया था।