Adi Karmayogi Yojana : राजस्थान के इस जिले में ‘आदि कर्मयोगी योजना’ से संवरेगा आदिवासियों का जीवन, जानिए क्या है मकसद?

सज्जनगढ़ - 177 - 178 - 4087 - 3737

गांगड़तलाई - 80 - 80 - 1847 - 1567

आनंदपुरी - 104 - 116 - 2401 - 2163

अरथूना - 54 - 59 - 1246 - 1220

बांसवाड़ा - 104 - 108 - 2401 - 2414

गढ़ी - 52 -59 -1200 - 1214

कुशलगढ़ - 149 - 159,10 - 3441 - 3458

बागीदौरा - 55 - 55 - 1270 - 1307

छोटी सरवन - 57 - 59 - 1316 - 1354

घाटोल - 147 - 147 - 3395 - 3607

तलवाड़ा - 47 - 48 - 1086 - 1127