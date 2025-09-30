Rajasthan News: मां की आंखों के सामने बेटे की मौत, पत्नी के सामने पति की मौत, जिसने सुना उसका कलेजा कांप गया

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में तीन अलग-अलग दर्दनाक घटनाएं सामने आई। पहली घटना में तालाब में नहाने गए एक बालक की पानी में डूबने से मां के सामने ही मौत हो गई। दूसरी घटना में पत्नी के सामने ही पति की डूबने से मौत हो गई, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं तीसरी घटना में खेत में काम कर रहे किसान की जहरीले जानवर के काटने से मौत हो गई।