Rajasthan News: मां की आंखों के सामने बेटे की मौत, पत्नी के सामने पति की मौत, जिसने सुना उसका कलेजा कांप गया

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में तीन अलग-अलग दर्दनाक घटनाएं सामने आई। पहली घटना में तालाब में नहाने गए एक बालक की पानी में डूबने से मां के सामने ही मौत हो गई। दूसरी घटना में पत्नी के सामने ही पति की डूबने से मौत हो गई, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं तीसरी घटना में खेत में काम कर रहे किसान की जहरीले जानवर के काटने से मौत हो गई।
खेडिया गांव में एक बालक की पानी में डूबने से मौत हो गई। जबकि मां ने बेटे का बचाने का काफी प्रयास किया पर कुछ नहीं कर पाई। कुशलगढ़ थानाधिकारी प्रवीण सिंह ने बताया कि 7 वर्षीय विजय पुत्र मुकेश भापोर अपनी मां के साथ तालाब पर गया था। मां कपड़े धाने लगी और बेटा पास में ही नहाने लगा।
अचानक से वह डूबने लगा। मां ने डूबता देख काफी प्रयास किए पर कुछ नहीं कर पाई। ऐसे में आसपास के लोगों ने तालाब में कूद कर बच्चे को निकाला। इसके बाद उसे अस्पताल ले गए। यहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मां की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।
कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के झामरी गांव में एक 52 वर्षीय व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि दोपहर में करीब 1:30 बजे मीठा पुत्र ज्योति उसकी पत्नी के साथ नदी पर नहाने गए थे। अचानक से पैर फिसला और नदी में गिर गए। इसके बाद वह संभल ही नहीं पाए। उनकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगीं।
परिवार के प्रभु नाम के युवक ने आवाज सुनी तो दौड़ कर मौके पर पहुंचा। उसने नदी मं छलांग लगाई इस दौरान उनका भतीजा विजय सिंह भी पहुंचा। दोनों ने मिलकर किसी तरह मीठा को निकाली और अस्पताल लेकर गए। यहां डॉक्टर ने मीठा काके मृत घाेषित कर दिया।
आंबापुरा थाना क्षेत्र के सूरजी पाड़ा गांव में मक्का के खेत में काम करने के दौरान एक किसान की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार किसी जहरीले जानवर ने काट लिया था। एएसआई विट्ठल सिंह ने बताया कि वरसेंग पुत्र धनजी ने कैलाश पुत्र वरसेंग की मौत की रिपोर्ट दी है।
रिपोर्ट में बताया है कि दोपहर में करीब 12 बजे मृतक मक्का के खेत में काम करने गया था। इसी दौरान किसी जहरीले जानवर ने काट लिया। इधर, परिजनों ने बताया कि मृतक के दो छोटे बच्चे हैं।
