Rajasthan : 19-20 दिसंबर को बांसवाड़ा में होगा प्रदेश स्तरीय अधिवेशन, करीब 15 हजार जुटेंगे शिक्षक

राजस्थान में राज्य स्तरीय समान अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं और प्रदेश स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की घोषित तिथियां आमने-सामने आ गई थी। जून में जारी शिविरा पंचांग के अनुसार शिक्षक सम्मेलन 21-22 नवंबर निर्धारित था। लेकिन हाल ही में शिक्षा सत्र को अप्रेल से शुरू करने की घोषणा के बाद अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 20 नवंबर से करने का नया कार्यक्रम जारी कर दिया गया। यही नहीं, 21 और 22 नवंबर को कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के सामने सम्मेलन की नई तिथि तय करने की चुनौती खड़ी हो गई थी।