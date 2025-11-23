Rajasthan : 19-20 दिसंबर को बांसवाड़ा में होगा प्रदेश स्तरीय अधिवेशन, करीब 15 हजार जुटेंगे शिक्षक

फोटो - AI
Rajasthan : राजस्थान शिक्षक संघ, राष्ट्रीय का प्रदेश स्तरीय शैक्षिक अधिवेशन 19-20 दिसंबर को बांसवाड़ा के लियो स्कूल में होगा। संयोजक डॉ. ऋषिन चौबीसा और सह-संयोजक जिला अध्यक्ष दिनेश मईड़ा ने बताया कि अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं को देखते हुए पूर्व निर्धारित तिथि 21-22 नवंबर को बदल, नया कार्यक्रम तय किया है। अधिवेशन में प्रदेशभर से 12 से 15 हजार शिक्षकों के पहुंचने की संभावना है।
संभाग संगठन मंत्री दिलीप पाठक ने कहा कि संगठन प्रतिवर्ष शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक हितों और शिक्षार्थियों के भविष्य को केंद्र में रखकर अधिवेशन आयोजित करता है। इस बार शिक्षकों की समस्याओं को सरकार तक मजबूती से रखने और समाधान की दिशा में ठोस रणनीति बनाई जाएगी।
जिला मीडिया प्रभारी जनक भट्ट ने बताया कि अधिवेशन पर लगभग 60 लाख रुपए व्यय होने का अनुमान है, जिसके लिए संगठन की टीम शिक्षकों और विद्यालयों से संपर्क कर रही है।
गढ़ी : पृथ्वीपालसिंह सिसोदिया
अरथूना : कमलसिंह सोलंकी
गनोड़ा : शशिकांत सेवक
घाटोल : नारायणलाल चरपोटा
छोटी सरवन : बंसीलाल डिंडोर
आनंदपुरी : अनिल भट्ट
कुशलगढ़ : दिग्पालसिंह राठौड़
सज्जनगढ़ : मोहन शर्मा
बागीदौरा : हरिश्चंद्र सिसोदिया
गांगड़तलाई : सरदार सिंह
तलवाड़ा : दिलीप पंवार
बांसवाड़ा : जयदीप पाटीदार
नगर : दिलीप पाठक।
राजस्थान में राज्य स्तरीय समान अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं और प्रदेश स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की घोषित तिथियां आमने-सामने आ गई थी। जून में जारी शिविरा पंचांग के अनुसार शिक्षक सम्मेलन 21-22 नवंबर निर्धारित था। लेकिन हाल ही में शिक्षा सत्र को अप्रेल से शुरू करने की घोषणा के बाद अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 20 नवंबर से करने का नया कार्यक्रम जारी कर दिया गया। यही नहीं, 21 और 22 नवंबर को कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के सामने सम्मेलन की नई तिथि तय करने की चुनौती खड़ी हो गई थी।
इस को गंभीरता से लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मेलन की पूर्व घोषित तिथि 21 व 22 नवंबर के स्थान पर 19 व 20 दिसंबर कर दिया है। हालांकि शेष गतिविधियां शिविरा पंचाग सत्र 2025-26 के अनुसार ही संचालित होंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के इस आदेश के बाद शिक्षकों ने राहत की सांस ली। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के इस आदेश पर खुशी जताई और धन्यवाद प्रेषित किया।
इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया कि अब तिथियां आपस में नहीं टकराएंगी। इससे शिक्षक संगठन आसानी से शिक्षक सम्मेलन कर पाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
बांसवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग