Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Rajasthan : 19-20 दिसंबर को बांसवाड़ा में होगा प्रदेश स्तरीय अधिवेशन, करीब 15 हजार जुटेंगे शिक्षक

Rajasthan : राजस्थान शिक्षक संघ, राष्ट्रीय का प्रदेश स्तरीय शैक्षिक अधिवेशन 19-20 दिसंबर को बांसवाड़ा के लियो स्कूल में होगा।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 23, 2025

Rajasthan State Level Educational convention 19-20 December Banswara 15 thousand teachers expected to gather

फोटो - AI

Rajasthan : राजस्थान शिक्षक संघ, राष्ट्रीय का प्रदेश स्तरीय शैक्षिक अधिवेशन 19-20 दिसंबर को बांसवाड़ा के लियो स्कूल में होगा। संयोजक डॉ. ऋषिन चौबीसा और सह-संयोजक जिला अध्यक्ष दिनेश मईड़ा ने बताया कि अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं को देखते हुए पूर्व निर्धारित तिथि 21-22 नवंबर को बदल, नया कार्यक्रम तय किया है। अधिवेशन में प्रदेशभर से 12 से 15 हजार शिक्षकों के पहुंचने की संभावना है।

अधिवेशन पर लगभग 60 लाख रुपए व्यय होने का अनुमान

संभाग संगठन मंत्री दिलीप पाठक ने कहा कि संगठन प्रतिवर्ष शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक हितों और शिक्षार्थियों के भविष्य को केंद्र में रखकर अधिवेशन आयोजित करता है। इस बार शिक्षकों की समस्याओं को सरकार तक मजबूती से रखने और समाधान की दिशा में ठोस रणनीति बनाई जाएगी।

जिला मीडिया प्रभारी जनक भट्ट ने बताया कि अधिवेशन पर लगभग 60 लाख रुपए व्यय होने का अनुमान है, जिसके लिए संगठन की टीम शिक्षकों और विद्यालयों से संपर्क कर रही है।

उपशाखाओं पर पर्यवेक्षक नियुक्त

गढ़ी : पृथ्वीपालसिंह सिसोदिया
अरथूना : कमलसिंह सोलंकी
गनोड़ा : शशिकांत सेवक
घाटोल : नारायणलाल चरपोटा
छोटी सरवन : बंसीलाल डिंडोर
आनंदपुरी : अनिल भट्ट
कुशलगढ़ : दिग्पालसिंह राठौड़
सज्जनगढ़ : मोहन शर्मा
बागीदौरा : हरिश्चंद्र सिसोदिया
गांगड़तलाई : सरदार सिंह
तलवाड़ा : दिलीप पंवार
बांसवाड़ा : जयदीप पाटीदार
नगर : दिलीप पाठक।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बदली डेट, शिक्षक हुए खुश

राजस्थान में राज्य स्तरीय समान अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं और प्रदेश स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की घोषित तिथियां आमने-सामने आ गई थी। जून में जारी शिविरा पंचांग के अनुसार शिक्षक सम्मेलन 21-22 नवंबर निर्धारित था। लेकिन हाल ही में शिक्षा सत्र को अप्रेल से शुरू करने की घोषणा के बाद अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 20 नवंबर से करने का नया कार्यक्रम जारी कर दिया गया। यही नहीं, 21 और 22 नवंबर को कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के सामने सम्मेलन की नई तिथि तय करने की चुनौती खड़ी हो गई थी।

इस को गंभीरता से लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मेलन की पूर्व घोषित तिथि 21 व 22 नवंबर के स्थान पर 19 व 20 दिसंबर कर दिया है। हालांकि शेष गतिविधियां शिविरा पंचाग सत्र 2025-26 के अनुसार ही संचालित होंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के इस आदेश के बाद शिक्षकों ने राहत की सांस ली। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के इस आदेश पर खुशी जताई और धन्यवाद प्रेषित किया।

अब आसानी से कर पाएंगे शिक्षक सम्मेलन

इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया कि अब तिथियां आपस में नहीं टकराएंगी। इससे शिक्षक संगठन आसानी से शिक्षक सम्मेलन कर पाएंगे।

ये भी पढ़ें

JDA Action : अब जयपुर के वैशाली नगर की 4 सड़कों पर चलेगा बुलडोजर, नोटिस जारी, बाजार में मचा हड़कंप
जयपुर
JDA Action Jaipur Vaishali Nagar four roads run on bulldozer notice issued market creating panic

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 08:03 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Rajasthan : 19-20 दिसंबर को बांसवाड़ा में होगा प्रदेश स्तरीय अधिवेशन, करीब 15 हजार जुटेंगे शिक्षक

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Banswara : पंचायत चुनाव से पहले बदला गांव की सरकार का नक्शा, बांसवाड़ा में 132 नई ग्राम पंचायत बनीं

Rajasthan village government map changed Before Panchayat elections Banswara 132 new Gram Panchayats formed
बांसवाड़ा

Good News: राजस्थान में इस परमाणु रिएक्टर प्लांट से सालाना 200 अरब यूनिट बिजली मिलेगी, वागड़ में ऊर्जा का नया सूरज

बांसवाड़ा

Rajasthan Crime : नाबालिग का अपहरण कर किया यौन शोषण, पॉक्सो कोर्ट ने दी 20 साल की सजा

Supreme Court Guidelines on Reservation in Promotions Not Implemented in MP
बांसवाड़ा

Banswara : बांसवाड़ा में 40 गांवों के किसानों ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र, जानें क्यों

Banswara 40 villages Farmers wrote a letter to CM Bhajan Lal find out why
बांसवाड़ा

Mangarh Dham Diwas Today : ‘भगत परम्परा’ ब्रिटिश शासन को लगी थी नागवार, 1500 आदिवासियों को गोलियों से भूना, जानिए क्या था मामला?

Mangarh Dham Diwas Today Bhagat tradition was not acceptable to British rule 1500 tribals were shot dead know what was matter
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.