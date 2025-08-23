Banswara News: बांसवाड़ा में सरकारी स्कूल की छत गिरी, मच गया हड़कंप, इस वजह से बची बच्चों की जान

राजस्थान के बांसवाड़ा में लगातार चल रही मध्यम-तेज बारिश के बीच पीएमश्री राजकीय अंग्रेजी माध्यम उच्च माध्यमिक विद्यालय, खांदू कॉलोनी के पचास साल पुराने भवन का एक हिस्सा शनिवार को भरभराकर धराशायी हो गया। लैब की छत गिरने की जानकारी पर स्कूल स्टाफ के साथ अभिभावकों में हड़कंप मच गया।
हालांकि यहां महीनों पहले खतरा भांपकर स्कूल प्रशासन ने गल चुके भवन के इस भाग में आवाजाही रोकी हुई थी, वहीं शनिवार को प्रशासन के आदेश पर घोषित अवकाश था। इससे बड़ी अनहोनी टल गई।
गौरतलब है कि 1975 में बने शहर के एकमात्र सरकारी अंग्रेजी माध्यम और जिला मुख्यालय के दूसरे बड़े स्कूल का भवन वर्षों से मरम्मत मांग रहा था, लेकिन अभी तक इसके लिए बजट की घोषणा नहीं हुई।
गनीमत यह भी रही कि जून 2023 में एनपीसीआईएल ने यहां 12 लाख की लागत से एस्ट्रोनॉमी लैब तैयार कर संसाधन उपलब्ध कराए। इसके चलते इस हिस्से का रंगरोगन होने से दो साल तक चल गया। स्कूल स्टाफ ने बताया कि जब यहां एकमात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और कुछ साथी ड्यूटी पर पहुंचे, तो उन्हें हादसे की जानकारी मिली। पीछे की तरफ एजुकेशन साइंस पार्क की तरफ गए तो लैब की पूरी छत ही नीचे आ चुकी थी। यहां केमिस्ट्री लैब और छह कमरे हैं, जहां अब भवन के अंदर से होकर पहुंचना ही मुश्किल रहा।