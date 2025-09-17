Banswara: हॉस्टल में बीमार छात्र की गुजरात में इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने जमकर काटा बवाल

इसके बाद मृतक के परिजनों ने हॉस्टल में वार्डन की पिटाई से नवीन की हालत बिगड़ने के बाद मौत होने का आरोप लगाया और शव हॉस्टल ले जाने के प्रयास में लगे। सूचना पर सीआई बुधाराम बिश्नोई ने रात को शव एमजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद बुधवार को परिजन और बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे और अड़े रहे।