राजस्थान में यहां इंद्रदेव को मनाने का अनोखा तरीका, तलवार लेकर पुरुष के वेश में सड़कों पर निकलीं महिलाएं

आनंदपुरी (बांसवाड़ा)। ग्राम पंचायत टामटिया की महिलाओं ने रविवार को सदियों पुरानी परंपरा ‘धाड़’ का आयोजन कर इंद्र देव से वर्षा की प्रार्थना की। इस विशेष अनुष्ठान में महिलाएं पुरुषों का वेश धारण कर जुलूस के रूप में सड़कों पर निकलीं। मान्यता है कि इससे इंद्र देव प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं। सुबह माला देवी माता मंदिर से धाड़ की शुरुआत हुई। महिलाएं धोती-कुर्ता, सिर पर सफेद पगड़ी और हाथों में तलवारें, लाठियां तथा अन्य पारंपरिक हथियार लिए हुए लोकगीतों पर नृत्य करती हुई कांगलिया चौराहे तक पहुंचीं।