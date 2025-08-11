11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

राजस्थान में मानसून की मेहरबानी, झिलमिली बांध में 12 फीट पानी, इन गांवों को होगा फायदा

Jhilmili Dam: राजस्थान में मानसून की मेहरबानी के चलते झिलमिली बांध में पानी की अच्छी आवक होने से इस साल भी दर्जनों गांवों के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलने की आस जगी है।

दौसा

Anil Prajapat

Aug 11, 2025

Jhilmili-dam
बड़ागांव स्थित झिलमिली बांध में भरा पानी। फोटो: पत्रिका

Dausa News: राजस्थान में मानसून की मेहरबानी के चलते झिलमिली बांध में पानी की अच्छी आवक होने से इस साल भी दर्जनों गांवों के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलने की आस जगी है। बांध में लगातार दूसरे साल अब तक करीब 12 फीट 1 इंच पानी भरने से आसपास के गांवों के कुओं सहित बोरिंगों का जलस्तर बढ़ने लगा है।

लोगों को पेयजल सहित खेती के लिए पानी मिलने का लाभ मिलेगा। दो दशक बाद मानसून की मेहरबानी से पिछले साल बांध में चादर चली थी। इससे आस पास के दर्जनों गांवों के गिरते भूजल को जीवनदान मिलने से लोगों के कुओं व बोरिगों में पानी की आवक हो गई थी।

ये भी पढ़ें

Bisalpur Dam: 2019 में खोले गए थे बीसलपुर बांध के सबसे अधिक गेट, फिर भी नहीं टूटा था 2016 का यह रिकॉर्ड
टोंक
Bisalpur-Dam-1

बांध में अब 12 फीट 1 इंच पानी भर गया

पिछले साल का बांध में 7 फीट पानी बचा था। इस वर्ष अच्छी बारिश होने से 4 फीट पानी की आवक होने से बांध में अब 12 फीट 1 इंच पानी भर गया। इससे कुओं व बोरिंगों में पानी की आवक में इजाफा हो गया है। इससे किसानों को पानी उपलब्ध हो रहा है।

पेयजल समस्या से मिलेगी निजात

ग्रामीण बनवारी बडागांव, राकेश रानीवास ने बताया कि दो दशक से बारिश कम होने बांध के आस पास के दर्जनों गांवों में भूजल स्तर गिर गया था। इससे गांवों में लगे पेयजल के हैण्डपप व नलकूप नकारा हो गए थे, लेकिन पिछली साल बारिश अधिक होने से बांध लबालब भर गया था। वहीं इस साल भी बांध में पानी की अच्छी आवक होने से भूजल स्तर में बढोतरी होने से हैण्डपप व नलकूपों में पानी की आवक होने के कारण लोगों को पेयजल समस्या से निजात मिलेगी। कुओं का जल स्तर बढेगा। बांध की नहर में पानी छोडने पर गांव पूरणवास, नयागांव, कोल्यावास, डूंगरावता, रामथला, झिलमिली, बोटोली, गिरधरपुरा आदि गांवों के लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिलने की उम्मीद जगी है।

किस वर्ष, कितना भरा बांध

वर्षबांध में पानी की आवक (फ़ीट-इंच)
200514 फ़ीट 11 इंच (चादर चली थी)
20061 फ़ीट 4 इंच
20075 फ़ीट 3 इंच
20088 फ़ीट 8 इंच
20094 फ़ीट 3 इंच
201010 फ़ीट 3 इंच
20119 फ़ीट 6 इंच
201211 फ़ीट 1 इंच
20139 फ़ीट 9 इंच
20144 फ़ीट 9 इंच
20153 फ़ीट
201610 फ़ीट 4 इंच
2017खाली (कोई पानी नहीं)
20185 फ़ीट 5 इंच
20197 फ़ीट 6 इंच
20203 फ़ीट 9 इंच
20216 फ़ीट 6 इंच
20225 फ़ीट 4 इंच
20234 फ़ीट
202414 फ़ीट 11 इंच (पिछले वर्ष बचा पानी सहित कुल आवक)


20 साल में सिर्फ दो बार चली चादर

जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता मनीष गुर्जर ने बताया कि झिलमिली बांध में वर्ष 2005 में 14 फीट 11 इंच पानी की आवक आने पर चादर चली थी। इसके बाद 2006 में 1 फीट 4 इंच, 2007 में 5 फीट 3 इंच, 2008 में 8 फीट 8 इंच, 2009 में 4 फीट 3 इंच, 2010 में 10 फीट 3 इंच, 2011 में 9 फीट 6 इंच, 2012 में 11 फीट 1 इंच, 2013 में 9 फीट 9 इंच, 2014 में 4 फीट 9 इंच, 2015 में 3 फीट, 2016 में 10 फीट 4 इंच, 2017 में खाली, 2018 में 5 फीट 5 इंच, 2019 में 7 फीट 6 इंच, 2020 में 3 फीट 9 इंच, 2021 में 6 फीट 6 इंच, 2022 में 5 फीट 4 इंच, 2023 में 4 फीट, 2024 में 14 फीट 11 इंच पानी की आवक होने पर चादर चली, बांध में गत वर्ष के बचे पानी सहित अब तक 12 फीट 1 इंच पानी की आवक हो गई।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain: राजस्थान के इस जिले में 3 घंटे तक झमाझम, घरों व दुकानों में घुसा बारिश का पानी; नदी-नाले भी उफने
कोटा
Rajasthan-Heavy-rain

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान में बाढ़

राजस्थान मानसून

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 12:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान में मानसून की मेहरबानी, झिलमिली बांध में 12 फीट पानी, इन गांवों को होगा फायदा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.