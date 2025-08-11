राजस्थान में मानसून की मेहरबानी, झिलमिली बांध में 12 फीट पानी, इन गांवों को होगा फायदा

जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता मनीष गुर्जर ने बताया कि झिलमिली बांध में वर्ष 2005 में 14 फीट 11 इंच पानी की आवक आने पर चादर चली थी। इसके बाद 2006 में 1 फीट 4 इंच, 2007 में 5 फीट 3 इंच, 2008 में 8 फीट 8 इंच, 2009 में 4 फीट 3 इंच, 2010 में 10 फीट 3 इंच, 2011 में 9 फीट 6 इंच, 2012 में 11 फीट 1 इंच, 2013 में 9 फीट 9 इंच, 2014 में 4 फीट 9 इंच, 2015 में 3 फीट, 2016 में 10 फीट 4 इंच, 2017 में खाली, 2018 में 5 फीट 5 इंच, 2019 में 7 फीट 6 इंच, 2020 में 3 फीट 9 इंच, 2021 में 6 फीट 6 इंच, 2022 में 5 फीट 4 इंच, 2023 में 4 फीट, 2024 में 14 फीट 11 इंच पानी की आवक होने पर चादर चली, बांध में गत वर्ष के बचे पानी सहित अब तक 12 फीट 1 इंच पानी की आवक हो गई।