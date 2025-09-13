बीजेपी विधायक की गाड़ी टोल का बैरियर तोड़ कर निकली, पीछे आ रहे समर्थकों ने टोलकर्मियों को पीटा…सीसीटीवी में कैद हुई घटना

बाराबंकी जिले में एक बीजेपी विधायक के समर्थकों पर टोल का बैरियर तोड़ने और कर्मियों से मारपीट का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर सुल्तानपुर-लखनऊ हाईवे पर बारा टोल प्लाजा पर भाजपा विधायक दिनेश रावत के काफिले में शामिल वाहनों ने टोल बैरियर तोड़ दिया और पीछे से आ रहे समर्थकों ने टोलकर्मियों को पीट भी दिया, पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। यह खबर फैलते ही टोलकर्मियों में आक्रोश फैल गया और इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की गई है।
शनिवार को दोपहर करीब तीन बजे विधायक दिनेश रावत अपने काफिले की छह गाड़ियों के साथ लखनऊ से हैदरगढ़ लौट रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि विधायक की गाड़ी सीधे बैरियर तोड़कर आगे निकल गई। इसके बाद पीछे चल रहे वाहनों पर सवार समर्थकों ने टोलकर्मी राम सिंह, अखिलेश वर्मा और बृजेश यादव को पीट दिया। टोलकर्मी बृजेश यादव ने बताया कि काफिले में ब्लॉक प्रमुख सुनील सिंह की गाड़ी भी थी। घटना के बाद टोल प्रबंधक जगभान सिंह ने हैदरगढ़ कोतवाली को लिखित तहरीर दी, और छह गाड़ियों के नंबर भी सौंपे।
फिलहाल प्रभारी निरीक्षक अभिमन्यु मल्ल ने शाम तक किसी शिकायत की पुष्टि नहीं की। उधर टोल प्रबंधन ने NHAI के परियोजना निदेशक कर्नल शरद चंद सिंह को भी पूरे मामले की जानकारी भेजी है। इस घटना पर विधायक दिनेश रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी गाड़ी आगे निकल चुकी थी, पीछे समर्थकों और टोलकर्मियों के बीच बहस जरूर हुई लेकिन मारपीट की बात बेबुनियाद है।