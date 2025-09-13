Patrika LogoSwitch to English

बाराबंकी

बीजेपी विधायक की गाड़ी टोल का बैरियर तोड़ कर निकली, पीछे आ रहे समर्थकों ने टोलकर्मियों को पीटा…सीसीटीवी में कैद हुई घटना

शनिवार दोपहर बाराबंकी जिले में सत्ता के रसूख में बीजेपी विधायक की गाड़ी टोल पर लगे बैरियर को उड़ाते हुए निकल गई, पीछे आ रहे समर्थकों को भी जब टोलकर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो उनकी पिटाई की गई।

बाराबंकी

anoop shukla

Sep 13, 2025

Up news, BJP, barabanki
फोटो सोर्स: सीसीटीवी फुटेज, BJP विधायक के समर्थकों ने टोलकर्मियों से की मारपीट

बाराबंकी जिले में एक बीजेपी विधायक के समर्थकों पर टोल का बैरियर तोड़ने और कर्मियों से मारपीट का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर सुल्तानपुर-लखनऊ हाईवे पर बारा टोल प्लाजा पर भाजपा विधायक दिनेश रावत के काफिले में शामिल वाहनों ने टोल बैरियर तोड़ दिया और पीछे से आ रहे समर्थकों ने टोलकर्मियों को पीट भी दिया, पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। यह खबर फैलते ही टोलकर्मियों में आक्रोश फैल गया और इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की गई है।

लखनऊ से हैदरगढ़ लौट रहे थे बीजेपी विधायक, समर्थकों ने टोलकर्मियों को पीटा

शनिवार को दोपहर करीब तीन बजे विधायक दिनेश रावत अपने काफिले की छह गाड़ियों के साथ लखनऊ से हैदरगढ़ लौट रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि विधायक की गाड़ी सीधे बैरियर तोड़कर आगे निकल गई। इसके बाद पीछे चल रहे वाहनों पर सवार समर्थकों ने टोलकर्मी राम सिंह, अखिलेश वर्मा और बृजेश यादव को पीट दिया। टोलकर्मी बृजेश यादव ने बताया कि काफिले में ब्लॉक प्रमुख सुनील सिंह की गाड़ी भी थी। घटना के बाद टोल प्रबंधक जगभान सिंह ने हैदरगढ़ कोतवाली को लिखित तहरीर दी, और छह गाड़ियों के नंबर भी सौंपे।

विधायक बोले…कहासुनी हुई, मारपीट का आरोप बेबुनियाद

फिलहाल प्रभारी निरीक्षक अभिमन्यु मल्ल ने शाम तक किसी शिकायत की पुष्टि नहीं की। उधर टोल प्रबंधन ने NHAI के परियोजना निदेशक कर्नल शरद चंद सिंह को भी पूरे मामले की जानकारी भेजी है। इस घटना पर विधायक दिनेश रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी गाड़ी आगे निकल चुकी थी, पीछे समर्थकों और टोलकर्मियों के बीच बहस जरूर हुई लेकिन मारपीट की बात बेबुनियाद है।

Published on:

13 Sept 2025 10:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Barabanki / बीजेपी विधायक की गाड़ी टोल का बैरियर तोड़ कर निकली, पीछे आ रहे समर्थकों ने टोलकर्मियों को पीटा…सीसीटीवी में कैद हुई घटना

