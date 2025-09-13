बीजेपी विधायक की गाड़ी टोल का बैरियर तोड़ कर निकली, पीछे आ रहे समर्थकों ने टोलकर्मियों को पीटा…सीसीटीवी में कैद हुई घटना

शनिवार को दोपहर करीब तीन बजे विधायक दिनेश रावत अपने काफिले की छह गाड़ियों के साथ लखनऊ से हैदरगढ़ लौट रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि विधायक की गाड़ी सीधे बैरियर तोड़कर आगे निकल गई। इसके बाद पीछे चल रहे वाहनों पर सवार समर्थकों ने टोलकर्मी राम सिंह, अखिलेश वर्मा और बृजेश यादव को पीट दिया। टोलकर्मी बृजेश यादव ने बताया कि काफिले में ब्लॉक प्रमुख सुनील सिंह की गाड़ी भी थी। घटना के बाद टोल प्रबंधक जगभान सिंह ने हैदरगढ़ कोतवाली को लिखित तहरीर दी, और छह गाड़ियों के नंबर भी सौंपे।