School Shutdown: 15 जुलाई तक बंद होंगे जिले के अवैध प्राथमिक विद्यालय, शिक्षा निदेशक ने मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

School Shut down in UP: बाराबंकी जिले में कक्षा एक से आठ तक संचालित अवैध स्कूलों पर अब शासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। वर्षों से बंद कमरों में या जर्जर इमारतों में संचालित हो रहे, मान्यता रहित इन शिक्षण संस्थानों पर अब ताले पड़ने तय हैं। शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रताप सिंह बघेल ने जिलाधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को सख्त निर्देश जारी करते हुए 15 जुलाई 2025 तक जिले के सभी बिना मान्यता वाले स्कूलों को बंद कराने का आदेश दिया है।