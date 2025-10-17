Patrika LogoSwitch to English

बाराबंकी

सिंगर सलमान अली के शो में लोगों ने तोड़ी कुर्सियां; CO ने मंच से हुल्लड़बाजों को कहा-तहजीब से रहिए, वरना…

Singer Salman Ali News: सिंगर सलमान अली के शो में भीड़ बेकाबू हो गई। इस दौरान लोगों ने कुर्सियां तोड़ दी। जानिए, CO ने मंच से हुल्लड़बाजों को चेतावनी देते हुए क्या कहा?

2 min read

बाराबंकी

image

Harshul Mehra

Oct 17, 2025

crowd at singer salman ali show out of control

सिंगर सलमान अली के शो में भीड़ हुई बेकाबू। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Singer Salman Ali News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के देवा शरीफ मेले में इंडियन आइडियल-10 के विजेता सिंगर सलमान अली के शो के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। इस दौरान भीड़ ने 12 से ज्यादा कुर्सियां तोड़ दी और लोग हूटिंग करने लगे। पुलिस ने लाठियां चलाकर भीड़ को काबू में किया। वहीं CO ने भीड़ को मंच से चेतावनी दी कि वे CCTV कैमरों की निगरानी में हैं और तहजीब से रहने को कहा।

10,000 से ज्यादा लोग हुए कार्यक्रम में शामिल

हंगामा होने के कारण कार्यक्रम लगभग 20 मिनट तक रुका रहा, लेकिन जब भीड़ काबू में आई तो सलमान अली ने परफॉर्मेंस दिया। मेला 10 अक्टूबर को शुरू हुआ जो 18 अक्टूबर तक चलेगा। फ्री एंट्री के कारण मेले के मेगा नाइट में लगभग 10,000 लोग शामिल हुए, जबकि पंडाल की क्षमता 3,500 थी, जिससे भीड़ जमा हो गई और जगह कम पड़ गई।

मोबाइल की फ्लैश लाइटें जलाकर सलमान अली का स्वागत

गुरुवार को बाराबंकी के देवा शरीफ मेले में मेगा नाइट का शुभारंभ CDO अन्ना सुदन ने किया। इंडियन आइडियल-10 के विजेता सलमान अली का कार्यक्रम शाम 8 बजे शुरू होना था, लेकिन वे साढ़े 8 बजे स्टेज पर पहुंचे। जैसे ही वे स्टेज पर पहुंचे, दर्शकों ने मोबाइल की फ्लैश लाइटें जलाकर और तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया।

सलमान अली ने कौन-कौन से गीत प्रस्तुत किए?

सलमान अली ने अपनी प्रस्तुति की शुरुआत 'तेरी दीवानी' गीत से की। इसके बाद उन्होंने 'दमादम मस्त कलंदर', 'तुम्हें दिल्लगी भूल जानी पड़ेगी', 'हल्का-हल्का सुरूर है', 'छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाइके' जैसे लोकप्रिय गीत गाकर माहौल को रोमांचित कर दिया।

11 बजे भीड़ हुई बेकाबू

वहीं, रात 11 बजे के करीब अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्व नारेबाजी करने लगे और कुर्सियां तोड़ने-फेंकने लगे। दर्जनों कुर्सियां क्षतिग्रस्त हो गईं। स्थिति बिगड़ती देख CO सिटी संगम कुमार मंच पर पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम को रोकने का आदेश दिया। CO ने मंच से हुल्लड़बाजों को चेतावनी देते हुआ कहा कि यह धरती गंगा-जमुनी तहजीब की है, तहजीब से रहिए वरना शाम याद रहेगी। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया, जिसके बाद कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ। इस घटना से मेले के आयोजन पर असर पड़ा और सुरक्षा व्यवस्था के सवाल उठे।

Published on:

17 Oct 2025 04:46 pm

