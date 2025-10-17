सिंगर सलमान अली के शो में लोगों ने तोड़ी कुर्सियां; CO ने मंच से हुल्लड़बाजों को कहा-तहजीब से रहिए, वरना…

वहीं, रात 11 बजे के करीब अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्व नारेबाजी करने लगे और कुर्सियां तोड़ने-फेंकने लगे। दर्जनों कुर्सियां क्षतिग्रस्त हो गईं। स्थिति बिगड़ती देख CO सिटी संगम कुमार मंच पर पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम को रोकने का आदेश दिया। CO ने मंच से हुल्लड़बाजों को चेतावनी देते हुआ कहा कि यह धरती गंगा-जमुनी तहजीब की है, तहजीब से रहिए वरना शाम याद रहेगी। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया, जिसके बाद कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ। इस घटना से मेले के आयोजन पर असर पड़ा और सुरक्षा व्यवस्था के सवाल उठे।