Double-Decker Bus Accident: तेज रफ्तार डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलटी, ढाई दर्जन से अधिक यात्री घायल

हादसे की खबर मिलते ही एएसपी, एसडीएम और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुँचे। पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया। बस में फंसे यात्रियों को निकालकर एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल भेजा गया। गंभीर रूप से घायल दो यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। एएसपी ने बताया कि हादसे में कुल 25 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है और सभी की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।