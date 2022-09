मदरसों के सर्वे पर मंत्री दानिश अंसारी बोले- न बुल्डोजर चलेगा, न बंद होंगे, विपक्ष भड़का रहा..

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में कार्यक्रम के दौरान सरकार के एक मात्र मुस्लिम मंत्री दनिश अंसारी बोले - यूपी में मदरसों पर न तो बुलडोजर चल रहा है, न ही हम उन्हें बंद करने जा रहे हैं। बल्कि हम मदरसों को उच्च शिक्षा से जोड़ रहे हैं।

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 72वां जन्मदिन के मौके पर भाजपा आज कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी क्रम में बाराबंकी में भी आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद अंसारी पहुंचे। यहां उन्होंने उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी मदरसों के सर्वे को लेकर जारी तमाम विवादों पर अपनी सफाई दी। मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि विपक्षी दलों के लोग मदरसों के सर्वे को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये सर्वे केवल जानकारी इकट्ठा करने के लिये कराया जा रहा है। हम कहीं भी मदरसों की जांच नहीं करा रहे हैं। हम सिर्फ़ जानकारी जुटा रहे हैं, ये कोई जांच नहीं है।

UP Minister Danish Ansari on Madarasa Survey in Barabanki