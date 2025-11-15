अंता उपचुनाव: 3 चुनाव और लगातार तीसरी हार, भीड़ को वोट में क्यों नहीं बदल पा रहे नरेश मीणा, जानिए

अंता विधानसभा सीट सामान्य जाति के लिए आरक्षित है। विधानसभा क्षेत्र में माली सैनी, मीणा, नागर-धाकड़ और एससी मतदाता अधिक हैं। जातीय समीकरण को देखते हुए भाजपा ने माली मतदाताओं को साधने के लिए मोरपाल सुमन को उतारा था। नरेश भी जातीय समीकरण को देखते हुए मैदान में उतरे थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से कंवरलाल मीणा जीते थे, लेकिन इस चुनाव में मतदाताओं ने जातीय समीकरण को भी ​दरकिनार कर दिया।