अंता उपचुनाव में BJP ने झोंकी ताकत : CM भजनलाल और वसुंधरा राजे रोड-शो में एक साथ उतरे, उमड़ा जनसैलाब

सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि 'यह विकास की सरकार है, जनता की समस्या हमारी समस्या है।' उन्होंने बताया कि अंता क्षेत्र में अब तक कई विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जबकि कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। उन्होंने मालबमोरी-बारां-मांगरोल मार्ग के लिए 178 करोड़, चंबल की दाईं नहर के सुदृढ़ीकरण के लिए 300 करोड़ और अंता-सीसवाली फोरलेन के लिए 65 करोड़ रुपए स्वीकृत होने की जानकारी दी। साथ ही कहा कि ईआरसीपी के 26 हजार करोड़ के कामों के वर्क ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं।