अंता उपचुनाव में BJP ने झोंकी ताकत : CM भजनलाल और वसुंधरा राजे रोड-शो में एक साथ उतरे, उमड़ा जनसैलाब

CM Bhajanlal Roadshow: मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्या हमारी समस्या है। बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने वाले साल में चार लाख लोगों को नौकरियां देगी।

बारां

image

Kamal Mishra

Nov 07, 2025

CM Bhajanlal roadshow
Play video

अंता विधानसभा क्षेत्र में सीएम भजनलाल और वसुंधरा राजे का रोड-शो (फोटो-पत्रिका)

बारां। अंता विधानसभा उपचुनाव में प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मांगरोल में करीब दो किलोमीटर लंबा रोड शो किया। हेलीपैड से सीसवाली तिराहे तक हुए इस रोड शो में उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने रास्ते में लोगों का अभिवादन किया और भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पक्ष में वोट देने की अपील की।

सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि 'यह विकास की सरकार है, जनता की समस्या हमारी समस्या है।' उन्होंने बताया कि अंता क्षेत्र में अब तक कई विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जबकि कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। उन्होंने मालबमोरी-बारां-मांगरोल मार्ग के लिए 178 करोड़, चंबल की दाईं नहर के सुदृढ़ीकरण के लिए 300 करोड़ और अंता-सीसवाली फोरलेन के लिए 65 करोड़ रुपए स्वीकृत होने की जानकारी दी। साथ ही कहा कि ईआरसीपी के 26 हजार करोड़ के कामों के वर्क ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं।

सीएम ने कहा- 4 लाख लोगों को देंगे नौकरी

शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 'हमारी सरकार के दो साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मेरे पास भ्रष्टाचारियों की लिस्ट है।' मुख्यमंत्री ने युवाओं से जुड़े मुद्दों पर कहा कि अब तक 91 हजार नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और आने वाले समय में चार लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।

वसुंधरा राजे ने क्या कहा?

वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री ने मांगरोल में मंडी बनाने का आश्वासन दिया है कि 2026 में मंडी को शिफ्ट कर दिया जाएगा। किसानों को खाद की समस्या आती है, लेकिन कल एक और रैक आ रही है। मांगरोल से बारां की सड़क पूरी तरह खस्ताहाल है। इसके लिए सरकार ने पहले ही 174 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है।

सीएम ने लगवाया नारा

सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य की 'डबल इंजन सरकार' प्रदेश के विकास को नई दिशा दे रही है। उन्होंने जनता से भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए नारा लगवाया- 'इस माटी का एक ही लाल, मोरपाल-मोरपाल।'

07 Nov 2025 06:10 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / अंता उपचुनाव में BJP ने झोंकी ताकत : CM भजनलाल और वसुंधरा राजे रोड-शो में एक साथ उतरे, उमड़ा जनसैलाब

