Anta By-election: ‘भाषा संयम जरूरी…’, कांग्रेस के रोड शो में बोले पायलट, कल CM भजनलाल पहुंचेंगे अंता, सभा का प्रोग्राम रद्द

इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया, हिंडोली विधायक अशोक चांदना और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान गांवों के लोगों ने पायलट का जोरदार स्वागत किया। पायलट ने कहा कि 'कांग्रेस इस उपचुनाव में जनता के मजबूत समर्थन से जीत हासिल करेगी और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को भाषा संयम जरूर रखना चाहिए।'