Anta By-election: ‘भाषा संयम जरूरी…’, कांग्रेस के रोड शो में बोले पायलट, कल CM भजनलाल पहुंचेंगे अंता, सभा का प्रोग्राम रद्द

फोटो: पत्रिका
Anta Upchunaav 2025: अंता विधानसभा उपचुनाव में BJP प्रत्याशी के समर्थन में CM भजनलाल शर्मा और पूर्व CM वसुंधरा राजे कल रोड शो करेंगे। इसके साथ ही आयोजित होने वाली सभा फिलहाल रद्द कर दी है। केवल बारां रोड से सीसवाली तिराहे तक रोड शो होगा।
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल अंता में BJP प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में प्रचार भी किया था। राजे ने कहा कि 'यह उपचुनाव जनबल और धनबल के बीच है। पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया तो यह उन पर एक कर्ज है। उस कर्ज को चुकाना जिम्मेदारी बनती है।'
आज कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट अंता पहुंचे और रोड शो का आयोजन किया। रोड शो सीएडी चौराहे से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सीसवाली रोड तक गया। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए।
इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया, हिंडोली विधायक अशोक चांदना और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान गांवों के लोगों ने पायलट का जोरदार स्वागत किया। पायलट ने कहा कि 'कांग्रेस इस उपचुनाव में जनता के मजबूत समर्थन से जीत हासिल करेगी और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को भाषा संयम जरूर रखना चाहिए।'
निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने भी आज रोड शो किया। उन्होंने अपने समर्थनकर्ताओं के साथ नगर और आसपास के क्षेत्रों में जनता से सीधे संपर्क बनाते हुए समर्थन जुटाया। अंता उपचुनाव में प्रचार 9 नवंबर शाम 5 बजे तक चलेगा।
