Anta By-poll: परिणाम जो भी हो, लेकिन इस काम में कांग्रेस-बीजेपी प्रत्याशी से बहुत आगे हैं निर्दलीय नरेश मीणा

Naresh Meena Social Media Followers: बारां जिले की अंता सीट पर हुए उपचुनाव पर पूरे प्रदेश की नजर है। कांग्रेस , भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा समेत कई नेता अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। 11 नवम्बर को हुए उपचुनाव का परिणाम 14 नवम्बर यानी कल है। परिणाम जो भी हो, कोई भी जीते… लेकिन इस बीच एक विशेष काम में नरेश मीणा अपने दोनों प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों से काफी आगे है। दरअसल हम यहां सोशल मीडिया पर लोकप्रियता और फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं।