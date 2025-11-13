Anta By-poll: परिणाम जो भी हो, लेकिन इस काम में कांग्रेस-बीजेपी प्रत्याशी से बहुत आगे हैं निर्दलीय नरेश मीणा

मोरपाल सुमन, नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया। फोटो पत्रिका
Naresh Meena Social Media Followers: बारां जिले की अंता सीट पर हुए उपचुनाव पर पूरे प्रदेश की नजर है। कांग्रेस , भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा समेत कई नेता अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। 11 नवम्बर को हुए उपचुनाव का परिणाम 14 नवम्बर यानी कल है। परिणाम जो भी हो, कोई भी जीते… लेकिन इस बीच एक विशेष काम में नरेश मीणा अपने दोनों प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों से काफी आगे है। दरअसल हम यहां सोशल मीडिया पर लोकप्रियता और फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं।
लगभग पूरे अंता क्षेत्र में पिछले कई दिनों तक प्रचार करने के बाद नरेश मीणा अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में वोट उन्हें मिल रहे हैं और वे जीत रहे हैं। नरेश मीणा लोकप्रियता के मामले में दोनों प्रत्याशियों से कहीं आगे हैं, खासतौर पर फेसबुक पर। नरेश मीणा के फॉलोअर्स की संख्या 4,32,888 है। जो की कहीं ज्यादा है। चुनाव प्रचार के दौरान फेसबुक पर शेयर किये गए उनके प्रचार के वीडियो लाखों लोगों ने देखे हैं।
लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए और जड़ पकड़ छवि रखने वाले प्रमोद जैन भाया भी अपने इलाके में अच्छे खासे लोकप्रिय हैं। हांलाकि फेसबुक पर वे इतनी लोकप्रिय नहीं हैं, जितने नरेश मीणा है। भाया के फॉलोअर 19 हजार से ज्यादा हैं। वे 55 लोगों को फॉलो करते हैं। वे अपने पक्ष में परिणाम आने को लेकर पूर्णतया आश्वस्त हैं। उनके प्रचार में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल रहे हैं।
अब बात सबसे चर्चित प्रत्याशी मोरपाल सुमन की। राजनीति में यह नाम हांलाकि इतना चर्चित नहीं है लेकिन उसके बाद भी उनका मानना है कि परिणाम उनके पक्ष में आ रहे हैं। उनके प्रचार में वर्तमान और पूर्व सीएम ने ऐसा रंग जमाया कि मानों महफिल ही लूट ली। रोड शो भी अच्छा खासा रहा। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता की बात करें तो उनके फॉलोअर्स की संख्या 22 हजार से ज्यादा है। वे 65 लोगों को फॉलो करते हैं।
