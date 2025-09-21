Baran: जमीनी विवाद में कार से कुचलकर मां-बेटे को दी थी दर्दनाक मौत, अब तक 4 गिरफ्तार

प्रकरण में सात जनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। शेष व मुख्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को शनिवार को न्यायालय में पेश कर तीन दिन का रिमांड लिया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है।एसपी अभिषेक अंदासु ने बताया कि 18 सितंबर को कोटड़ी (पाठेड़ा) निवासी सुखबीर व उसकी भाभी चन्द्रकलां दोनों एक बाइक से व दूसरी बाइक से संजय व उसकी मां रुकमणी बाई तारीख पेशी के लिए बारां अदालत जा रहे थे।