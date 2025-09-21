Baran: जमीनी विवाद में कार से कुचलकर मां-बेटे को दी थी दर्दनाक मौत, अब तक 4 गिरफ्तार

राजस्थान के बारां में पुरानी रंजिश को लेकर कार से बाइक सवार मां-बेटे की कुचलकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में तीन आरोपी भाईयों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
प्रकरण में सात जनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। शेष व मुख्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों को शनिवार को न्यायालय में पेश कर तीन दिन का रिमांड लिया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है।एसपी अभिषेक अंदासु ने बताया कि 18 सितंबर को कोटड़ी (पाठेड़ा) निवासी सुखबीर व उसकी भाभी चन्द्रकलां दोनों एक बाइक से व दूसरी बाइक से संजय व उसकी मां रुकमणी बाई तारीख पेशी के लिए बारां अदालत जा रहे थे।
उन्होंने बताया कि भूलभुलैया चौराहे के आगे बागेश्वर ढाबा के सामने एनएच-27 पर सामने से रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार से आ रही कार ने संजय व उसकी मां रुकमणी बाई की बाइक को टक्कर मारकर कुचल दिया था। इस पर सुखबीर मीणा की ओर से दी गई रिपोर्ट पर 7 जनों के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया।
कोटड़ी पाठेडा के मीणा समाज के दो परिवारों में जमीन विवाद को लेकर वर्षों से रंजिश चली आ रही है। इस रंजिश की वजह से वर्ष 2019 में रामकुंवार के परिजनों ने मुलजिम पुरुषोतम मीणा वगैराह के भाई मुकुट की हत्या कर दी थी। उसके बाद पुरूषोतम वगैराह ने रामकुंवार व कजोड़मल के लोगों के साथ गंभीर मारपीट की।
दोनों परिवारों की ओर से आपस में करीब 10 प्रकरण दर्ज हुए थे। मुकुट मीणा की हत्या के आरोपियों की जमानत होने के बाद पुन: दोनों परिवारों में करीब एक दो महीने पूर्व से तनातनी व गाली गलौच किए जाने के सिलसिला चल रहा था।
रिपोर्ट में कहा गया कि उनके परिवार की पुरुषोतम मीणा, शिशुपाल मीणा, चन्द्रप्रकाश मीणा, चन्द्रमोहन मीणा के परिवार से रंजिश चल रही है। उसी रंजिश के चलते इन लोगों ने षडयंत्र रचकर कार में सवार विनोद उर्फ मोनू मीणा पुत्र पुरुषोतम मीणा, नीरज लश्करी, देशराज बैरवा, गोलू बैरवा ने जानबूझकर संजय (35) व रूकमणी (55) की कुचलकर हत्या कर दी और कार भगाकर ले गए।
यह मृतक मां-बेटे व सुखबीर एवं चन्द्रकला गवाही देने जा रहे थे। मुलजिमान पुरुषोतम, शिशुपाल, चन्द्रप्रकाश भी उसी प्रकरण में न्यायालय बारां में पेश होने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने षडयंत्र के तहत पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्या को दुर्घटना का रूप देते हुए वारदात को अंजाम दिया।
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए एएसपी राजेश चौधरी के सुपरविजन व डीएसपी ओमेन्द्र सिंह शेखावतके निर्देशन में कोतवाली प्रभारी मय जाप्ता की 5 टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों ने मुखबीर की सूचना व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को नामजद आरोपी चन्द्रमोहन मीणा, चन्द्रप्रकाश मीणा, शिशुपाल मीणा निवासी कोटड़ी (पाठेडा) को गिरफ्तार किया तथा शनिवार को आरोपी पुरुषोतम मीणा को गिरतार किया।