Baran: इस साल रिकॉर्ड तोड़ सकती है गेहूं की फसल, इतने लाख हैक्टेयर पार जा सकता है आंकड़ा

गेहूं की बुवाई भी जिले में तेजी से हो रही है। सिंचाई सुविधाओं वाले क्षेत्रों में गेहूं की शुरुआती बढ़वार अच्छी बताई जा रही है। हालांकि बारां में सरसों का रकबा तुलनात्मक रूप से गेहूं और चने से कम है, फिर भी जहां-जहां सरसों बोई गई है, वहां फसल की शुरुआती स्थिति मजबूत है। कई किसानों ने बताया कि रोगों का प्रकोप अभी तक न्यूनतम है। बारां जिले में रबी सीज़न की शुरुआत मजबूत रही है। यदि मौसम स्थिर रहता है और किसी प्रकार का रोग-कीट प्रकोप नहीं बढ़ता, तो जिले में गेहूंऔर चना उत्पादन इस वर्ष बेहतर रहने की संभावना है।