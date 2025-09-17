Patrika LogoSwitch to English

बारां

अंता एनटीपीसी में बड़ी वारदात: 1 करोड़ का सोना और 8 लाख की नकदी चोरी

बारां जिले में मौजूद अंता एनटीपीसी परिसर में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दो सूने मकानों से चोरों ने करीब 1 करोड़ का सोना पार कर दिया। चोरों ने 8 लाख की नकदी, करीब 80 तोला सोना और डेढ़ किलो चांदी की चोरी की है।

बारां

Kamal Mishra

Sep 17, 2025

Anta NTPC Theft
एनटीपीसी परिसर में एक करोड़ से अधिक की चोरी (फोटो-पत्रिका)

अंता। चाकचौबंद सुरक्षा के बाद भी एनटीपीसी परिसर स्थित दो सरकारी आवासों में अज्ञात चोरों ने करीब 8 लाख की नकदी सहित करीब 80 तोला सोने के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिए। दोनों ही कर्मचारियों के शहर से बाहर गए हुए होने से घर सूने थे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और साइबर सेल की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की है।

पीड़ित कीरण कुंज एनटीपीसी कॉलोनी के क्वाटर बी-13 निवासी सेवानिवृत्त इंजीनियर नाथूलाल ने बताया कि वह परिवार समेत 8 सितंबर को कोटा गए थे। पड़ोसी से मिली सूचना पर बुधवार को घर पहुंचा तो मेन गेट का लॉक, दरवाजा टूटा मिला। अन्दर कमरे में सामान अस्त-व्यस्त मिले।

एक घर से 3 लाख की नकदी और इन सामानों की चोरी

आलमारी से सोने के हार तीन सेट वजन करीब 130 ग्राम, एक रानी हार वजन 60 ग्राम, एक मंगलसूत्र 40 ग्राम, तीन जोड़ी झुमकी 40 ग्राम, 12 सोने की चूड़ी 165 ग्राम, तीन अंगूठी 13 ग्राम, तीन टीकले 15 ग्राम, दो नथ 09 ग्राम, दो चैन 45 ग्राम, सोने के सिक्के 10-10 ग्राम के तीन, एक 20 ग्राम, एक 2 ग्राम का है। इसके अलावा एक जोड़ी गुट्टिया 10 ग्राम, एक जोड़ी टोप्स 05 ग्राम तथा चांदी के पायजेब तीन जोडी 700 ग्राम, 40 सिक्के 400 ग्राम, तीन जोड़ी तोड़िया 200 ग्राम तथा नगदी 3 लाख रूपए की राशि चोरी हो गई।

जमीन के कागज भी उठा ले गए चोर

इसी रात पेन्शनर राजेन्द्र कुमार वर्मा के क्वार्टर बी-15 में कोई नहीं होने से रात को पीछे का दरवाजा तोड़कर आलमारी व डबल बेड दीवान में रखे सोने चांदी के आभूषण, सिक्के व नकदी चुरा ले गए। यहां से सोने के 04 सिक्के, आठ चूड़ी, आठ अंगूठी, तीन हार, बच्चों के नजरे, गुटिया दो नग, दो नग झेले, दो चैन, चार टिकले कुल वजन करीब 300 ग्राम सोना व चांदी तीन जोड़ी पायजेब, चार जोड़ी तोड़िया, चांदी की दो ईट्टें, चांदी की चूडि़या वजन करीब 3 किलो 500 ग्राम व नकदी करीबन 5 लाख रूपए व कोटा स्थित मकान व प्लाट के असल कागजात, एफड़ी कागजात चोरी हो गए।

पुलिस गहनता से जांच में जुटी

चोरी का प्रकरण दर्ज कर गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। डॉग स्क्वॉयड व एमओबी टीम ने निरीक्षण कर फिंगर प्रिंट समेत साक्ष्य जुटाए हैं। इसके अलावा और भी तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही वारदात का खुलासा कर चोरों को गिरफ्तार करने का प्रयास है। -राजेश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

हमारी ओर से भी इंटरनल जांच जारी है। जैसे ही कोई सूचना मिलती है पुलिस को सूचित किया जाएगा। -दिलेर सिंह, एजीएम, मानव संसाधन एनटीपीसी अंता

Published on:

17 Sept 2025 08:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / अंता एनटीपीसी में बड़ी वारदात: 1 करोड़ का सोना और 8 लाख की नकदी चोरी

