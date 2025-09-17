अंता एनटीपीसी में बड़ी वारदात: 1 करोड़ का सोना और 8 लाख की नकदी चोरी

इसी रात पेन्शनर राजेन्द्र कुमार वर्मा के क्वार्टर बी-15 में कोई नहीं होने से रात को पीछे का दरवाजा तोड़कर आलमारी व डबल बेड दीवान में रखे सोने चांदी के आभूषण, सिक्के व नकदी चुरा ले गए। यहां से सोने के 04 सिक्के, आठ चूड़ी, आठ अंगूठी, तीन हार, बच्चों के नजरे, गुटिया दो नग, दो नग झेले, दो चैन, चार टिकले कुल वजन करीब 300 ग्राम सोना व चांदी तीन जोड़ी पायजेब, चार जोड़ी तोड़िया, चांदी की दो ईट्टें, चांदी की चूडि़या वजन करीब 3 किलो 500 ग्राम व नकदी करीबन 5 लाख रूपए व कोटा स्थित मकान व प्लाट के असल कागजात, एफड़ी कागजात चोरी हो गए।