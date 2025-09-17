Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीकानेर

ED ने बीकानेर में छह ठिकानों पर मारा छापा, विदेशी फंडिंग से जुड़े होने का अंदेशा, पूर्व पार्षद का घर भी शामिल

पुलिस सूत्रों के मुताबिक जयपुर से देर रात बीकानेर पहुंची ईडी की टीम ने सुबह 7.30 बजे फड़बाजार, सुभाषपुरा, धोबी तलाई व सर्वोदय बस्ती में छह जगह दबिश दी। उनके साथ सीआरपीएफ और पुलिस के जवान भी थे।

बीकानेर

Kamal Mishra

Sep 17, 2025

ED raid in Bikaner
ई़डी ने बीकानेर में 6 जगहों पर मारा छापा (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग मामले को लेकर बुधवार को पूर्व पार्षद समेत चार लोगों के छह ठिकानों पर छापे मारे। ईडी ने इन लोगों के विदेशी फंडिंग से जुड़े होने के इनपुट मिलने पर छापे की कार्रवाई की है।

शहर में अलग-अलग छह स्थानों पर एक साथ छापेमारी के लिए पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर पुलिस जाब्ता भी लिया गया। दिनभर चली छानबीन में ईडी के हाथ क्या लगा, इसकी जानकारी अधिकारियों ने अभी तक सार्वजनिक नहीं की है।

ये भी पढ़ें

शहरी सेवा शिविर में बवाल, भाजपा के पूर्व पार्षद ने JEN को दी थप्पड़ मारने की धमकी, विधायक भाटी ने लगाई लताड़
जैसलमेर
Former BJP councillor threatens to slap JEN

100 मीटर के एरिया को किया गया सील

पुलिस सूत्रों के मुताबिक जयपुर से देर रात बीकानेर पहुंची ईडी की टीम ने सुबह 7.30 बजे फड़बाजार, सुभाषपुरा, धोबी तलाई व सर्वोदय बस्ती में छह जगह दबिश दी। उनके साथ सीआरपीएफ और पुलिस के जवान भी थे। ईडी ने जिन मकानों पर छापे मारे, उनके आस-पास के 100 मीटर क्षेत्र को अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया।

इन जगहों पर हुई छापेमारी

स्थानीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ईडी ने सर्वोदय बस्ती में शबीर, धोबी तलाई में मोहम्मद सादीक अली, फड़बाजार में बंटी उर्फ असगर अली एवं सुभाषपुरा में पूर्व पार्षद जावेद खान के आवास पर छानबीन की है। ईडी की छानबीन बुधवार शाम तक चलती रही। सूत्रों के मुताबिक ईडी को इन चार लोगों पर विदेशों से पैसा लेकर देश में अन्य लोगों तक पहुंचाने का शक है।

ये भी पढ़ें

ACB Action: शहरी शिविर में बुलाकर विद्युत लाइनमैन ने ली 4 हजार की रिश्वत, एसीबी ने किया ट्रैप
धौलपुर
acb action in dholpur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 07:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / ED ने बीकानेर में छह ठिकानों पर मारा छापा, विदेशी फंडिंग से जुड़े होने का अंदेशा, पूर्व पार्षद का घर भी शामिल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.