ED ने बीकानेर में छह ठिकानों पर मारा छापा, विदेशी फंडिंग से जुड़े होने का अंदेशा, पूर्व पार्षद का घर भी शामिल

बीकानेर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग मामले को लेकर बुधवार को पूर्व पार्षद समेत चार लोगों के छह ठिकानों पर छापे मारे। ईडी ने इन लोगों के विदेशी फंडिंग से जुड़े होने के इनपुट मिलने पर छापे की कार्रवाई की है।
शहर में अलग-अलग छह स्थानों पर एक साथ छापेमारी के लिए पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर पुलिस जाब्ता भी लिया गया। दिनभर चली छानबीन में ईडी के हाथ क्या लगा, इसकी जानकारी अधिकारियों ने अभी तक सार्वजनिक नहीं की है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक जयपुर से देर रात बीकानेर पहुंची ईडी की टीम ने सुबह 7.30 बजे फड़बाजार, सुभाषपुरा, धोबी तलाई व सर्वोदय बस्ती में छह जगह दबिश दी। उनके साथ सीआरपीएफ और पुलिस के जवान भी थे। ईडी ने जिन मकानों पर छापे मारे, उनके आस-पास के 100 मीटर क्षेत्र को अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया।
स्थानीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ईडी ने सर्वोदय बस्ती में शबीर, धोबी तलाई में मोहम्मद सादीक अली, फड़बाजार में बंटी उर्फ असगर अली एवं सुभाषपुरा में पूर्व पार्षद जावेद खान के आवास पर छानबीन की है। ईडी की छानबीन बुधवार शाम तक चलती रही। सूत्रों के मुताबिक ईडी को इन चार लोगों पर विदेशों से पैसा लेकर देश में अन्य लोगों तक पहुंचाने का शक है।