ED ने बीकानेर में छह ठिकानों पर मारा छापा, विदेशी फंडिंग से जुड़े होने का अंदेशा, पूर्व पार्षद का घर भी शामिल

स्थानीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ईडी ने सर्वोदय बस्ती में शबीर, धोबी तलाई में मोहम्मद सादीक अली, फड़बाजार में बंटी उर्फ असगर अली एवं सुभाषपुरा में पूर्व पार्षद जावेद खान के आवास पर छानबीन की है। ईडी की छानबीन बुधवार शाम तक चलती रही। सूत्रों के मुताबिक ईडी को इन चार लोगों पर विदेशों से पैसा लेकर देश में अन्य लोगों तक पहुंचाने का शक है।