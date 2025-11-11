Anta By-Election 2025: अंता विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नए विधायक के लिए आज दिखाएंगे मतों की ताकत

मतदान केंद्र पर तैनात सुरक्षाकर्मी। फोटो- पत्रिका
अंता। करीब एक माह से चल रहे चुनावी शोर के बाद बारां जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मंगलवार को अपने नए विधायक के लिए मतों की ताकत दिखाएंगे। यह विधानसभा सीट कंवरलाल मीणा को सजा होने के कारण खाली हो गई थी।
यहां कुल 2 लाख 28 हजार 264 मतदाताओं के लिए 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा, जिसके नतीजे 14 नवंबर को सुबह 11 बजे आएंगे। उपचुनाव में 15 उम्मीदवार हैं, जिनमें कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, भाजपा के मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा भी शामिल हैं।
इससे पहले सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अकेड़ी, थामली, विजयपुर सहित कई मतदान केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और मतदान दलों से बातचीत की।
उन्होंने मतदान कर्मियों को निर्देश दिए कि वे मतदान प्रक्रिया को पूर्ण निष्पक्षता, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएं। तोमर ने ग्रामीणों से भी संवाद किया और उन्हें 11 नवम्बर, मंगलवार को निर्भीक होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मतदान लोकतंत्र का महापर्व है और हर पात्र मतदाता को इसमें भाग लेकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
यह वीडियो भी देखें
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी मतदान दल सोमवार शाम तक अपने-अपने केंद्रों पर पहुंच गए हैं। मंगलवार सुबह 5 बजे से मॉक पोल किया जाएगा, इसके बाद सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक विधिवत मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी।
बड़ी खबरेंView All
बारां
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग