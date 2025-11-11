Anta By-Election 2025: अंता विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नए विधायक के लिए आज दिखाएंगे मतों की ताकत

उन्होंने मतदान कर्मियों को निर्देश दिए कि वे मतदान प्रक्रिया को पूर्ण निष्पक्षता, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएं। तोमर ने ग्रामीणों से भी संवाद किया और उन्हें 11 नवम्बर, मंगलवार को निर्भीक होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मतदान लोकतंत्र का महापर्व है और हर पात्र मतदाता को इसमें भाग लेकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।