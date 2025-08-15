Rajasthan: राष्ट्रपति भवन में मिलेगा बारां के बेटे अनिमेष पाटनी को वीर चक्र सम्मान, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जाकर की थी एयर स्ट्राइक

अनिमेश की टीम ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत वायु सेना ने पाकिस्तान के मुरिदके और बहावलपुर में आतंकवादी समूहों के मुख्यालय और पाकिस्तान के महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया थ। टीम के ऑपरेशन में शामिल अधिकारी आतंकवाद विरोधी अभियान में अपनी बहादुरी और रणनीतिक कौशल के लिए जाने जाते हैं। पाटनी के इस योगदान से बारां समेत राजस्थान प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र को गौरान्वित किया है। उनके पैतृक गांव कुजेंड ओर बारां जिले वासियों में खुशी की लहर है।