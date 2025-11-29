Patrika LogoSwitch to English

बारां

बारां: मछली पकड़ने गया युवक उम्मेद सागर तालाब में डूबा, दो दिन बाद SDRF की टीम ने निकाला शव

राजस्थान के बारां जिले में एक युवक की उम्मेद सागर तालाब में डूबने से मौत हो गई। युवक दो दिन पहले तालाब में मछली पकड़ने गया था, इसी दौरान वह डूब गया।

Google source verification

बारां

image

Kamal Mishra

Nov 29, 2025

Baran Death

तालाब के किनारे लगी भीड़ (फोटो-पत्रिका)

बारां। भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के गरड़ा गांव में स्थित उम्मेद सागर तालाब में डूबने से एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। उसका शव घटना के दो दिनों बाद शनिवार सुबह रेस्क्यू टीम ने तालाब के करीब एक किलोमीटर मीटर अंदर से बरामद किया। सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और भंवरगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से इस रेस्क्यू अभियान को अंजाम दिया। बाद में शव को राजकीय चिकित्सालय भंवरगढ़ लाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया।

थाना प्रभारी गोपीलाल आर्य ने बताया कि मृतक के भाई, हिम्मत सिंह (निवासी गरड़ा), ने शुक्रवार को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उनका भाई राजकुमार राजावत गुरुवार शाम करीब 4 बजे मछली पकड़ने के लिए घर से निकला था। देर रात तक वह जब वापस नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन की और रिश्तेदारों व परिचितों से पूछताछ भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राजकुमार का मोबाइल फोन भी घर पर ही था।

तालाब के किनारे मिला चप्पल

खोज के दौरान तालाब के किनारे युवक की चप्पल पानी में उतराता मिला और मछली पकड़ने के कुछ उपकरण भी दिखे, जिसके बाद परिजनों को अंदेशा हुआ कि वह पानी में उतरते समय गहराई में चला गया होगा। पुलिस ने हिम्मत सिंह द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

एक किलोमीटर अंदर से मिला शव

शनिवार सुबह तलाशी के दौरान राजकुमार का शव तालाब के बाहरी हिस्से से करीब एक किलोमीटर अंदर पानी में मिला। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों ने शव को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सा अधिकारी डॉ. भूपेंद्र नागर की टीम ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। हेड कांस्टेबल छोटूलाल ने बताया कि मृतक अविवाहित था।

बारां

राजस्थान न्यूज़

