बारां: मछली पकड़ने गया युवक उम्मेद सागर तालाब में डूबा, दो दिन बाद SDRF की टीम ने निकाला शव

थाना प्रभारी गोपीलाल आर्य ने बताया कि मृतक के भाई, हिम्मत सिंह (निवासी गरड़ा), ने शुक्रवार को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उनका भाई राजकुमार राजावत गुरुवार शाम करीब 4 बजे मछली पकड़ने के लिए घर से निकला था। देर रात तक वह जब वापस नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन की और रिश्तेदारों व परिचितों से पूछताछ भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राजकुमार का मोबाइल फोन भी घर पर ही था।