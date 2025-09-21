‘बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे’ दिशा पाटनी के घर फायरिंग का मामला; आरोपी क्या-क्या बोला?

बता दें कि12 सितंबर की आधी रात के आसपास बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित पैतृक घर पर फायरिंग हुई थी। पुलिस के अनुसार बरेली स्थित घर में दिशा पाटनी की बड़ी बहन खुशबू पाटनी, उनके पिता तथा अन्य परिजन रहते हैं। घटना से एक दिन पहले यानी 11 सितंबर की रात भी उसी घर पर गोली चली थी। शुरुआती जांच में 11 सितंबर की वारदात का संबंध बागपत के नकुल और विजय से जोड़ा गया, जिनके बारे में पुलिस ने गोल्डी बराड़ गिरोह के सदस्य बताये हैं। 12-13 सितंबर की रात हुए चौतरफा हमले की साजिश की जिम्मेदारी कुछ गिरोहों ने ली थी। इसके बाद पुलिस और STF एक्टिव हो गई थी।