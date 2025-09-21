Patrika LogoSwitch to English

‘बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे’ दिशा पाटनी के घर फायरिंग का मामला; आरोपी क्या-क्या बोला?

Firing Outside Disha Patani House Case Update: 'बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर', जानिए, दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में शामिल आरोपी ने क्या-क्या कहा?

बरेली

Harshul Mehra

Sep 21, 2025

viral video bareilly news up crime
दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग मामले में अपडेट। फोटो सोर्स-X

Firing Outside Disha Patani House Case Update: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की घटना में शामिल पांचवा आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी ने क्या कहा, इसका वीडियो सामने आया है।

घर की रेकी में शामिल होने का आरोप

यह मुठभेड़ बरेली के शाही पुलिस स्टेशन इलाके के जंगल में हुई। राजस्थान के बेडकला गांव का रहने वाला संदिग्ध रामनिवास उर्फ ​​दीपक उर्फ दीपू (19) पर 25,000 रुपये का इनाम था। उस पर आरोप है कि वह अभिनेत्री के पैतृक घर की रेकी में शामिल था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्टल, चार जिंदा कारतूस और चार खाली कारतूस बरामद किए हैं।

ये भी पढ़ें

खून-पसीना एक कर पिता ने जोड़ी 13 लाख की रकम; मोबाइल से बेटे ने किया कांड, आपका ‘लाल’ तो नहीं कर रहा गलती?
लखनऊ
son lost money of father worth 13 lakhs

दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग मामले में अपडेट

इसके अलावा पुलिस ने आरोपी के पास से बिना नंबर प्लेट वाली एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। मुठभेड़ के बाद आरोपी पुलिस के कहता दिख रहा है,''दर्द हो रहा है सर…दोबारा कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे।"

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि12 सितंबर की आधी रात के आसपास बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित पैतृक घर पर फायरिंग हुई थी। पुलिस के अनुसार बरेली स्थित घर में दिशा पाटनी की बड़ी बहन खुशबू पाटनी, उनके पिता तथा अन्य परिजन रहते हैं। घटना से एक दिन पहले यानी 11 सितंबर की रात भी उसी घर पर गोली चली थी। शुरुआती जांच में 11 सितंबर की वारदात का संबंध बागपत के नकुल और विजय से जोड़ा गया, जिनके बारे में पुलिस ने गोल्डी बराड़ गिरोह के सदस्य बताये हैं। 12-13 सितंबर की रात हुए चौतरफा हमले की साजिश की जिम्मेदारी कुछ गिरोहों ने ली थी। इसके बाद पुलिस और STF एक्टिव हो गई थी।

इसके बाद दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश STF ने गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी में 2 शूटर्स रविंद्र और अरुण का एनकाउंटर कर दिया। इसके बाद रोहित गोदारा ने दोनों शूटर्स को शहीद बताते हुए बदला लेने का ऐलान किया था।

ये भी पढ़ें

‘भानवी पागल हैं’; करीबी MLC ने बताया कब दिखाएंगे राजा भैया शस्त्रागार के हथियार?
लखनऊ
mlc akshay pratap singh close to raja bhaiya made statement about bhanvi singh

