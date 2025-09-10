भव्य अंदाज में मनाई जाएगी गांधी-शास्त्री जयंती, कलेक्ट्रेट में बनी रूपरेखा, इन अफसरों को मिली खास जिम्मेदारी

कार्यक्रमों की शुरुआत गांधी जी के प्रिय भजन ‘रघुपति राघव राजा राम’ से होगी। हर आयोजन स्थल पर बैनर लगाए जाएंगे और चरखा रखने की भी योजना है। दोनों महान नेताओं के चित्रों पर माल्यार्पण कर उनके विचारों और जीवन पर चर्चा की जाएगी। गांधी जयंती पर सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित कार्यक्रम नहीं होंगे, बल्कि कुष्ठ आश्रम, वृद्धाश्रम और मलिन बस्तियों में भी विशेष आयोजन होंगे। सफाई अभियान चलाया जाएगा और वृक्षारोपण के साथ पहले से लगे पेड़ों की देखरेख पर जोर रहेगा।