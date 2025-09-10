भव्य अंदाज में मनाई जाएगी गांधी-शास्त्री जयंती, कलेक्ट्रेट में बनी रूपरेखा, इन अफसरों को मिली खास जिम्मेदारी

बरेली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती इस बार जिले में खास अंदाज में मनाई जाएगी। 2 अक्टूबर को होने वाले आयोजन की रूपरेखा तय करने के लिए बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। इसमें अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) संतोष कुमार सिंह ने अफसरों को जिम्मेदारियां सौंपी और साफ कहा कि जयंती का हर कार्यक्रम यादगार होना चाहिए।
बैठक में नगर निगम को गांधी और शास्त्री जी की प्रतिमाओं व आसपास के इलाकों की सफाई कराने के निर्देश दिए गए। जरूरत पड़ने पर लाइट और अन्य व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कराई जाएंगी।
कार्यक्रमों की शुरुआत गांधी जी के प्रिय भजन ‘रघुपति राघव राजा राम’ से होगी। हर आयोजन स्थल पर बैनर लगाए जाएंगे और चरखा रखने की भी योजना है। दोनों महान नेताओं के चित्रों पर माल्यार्पण कर उनके विचारों और जीवन पर चर्चा की जाएगी। गांधी जयंती पर सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित कार्यक्रम नहीं होंगे, बल्कि कुष्ठ आश्रम, वृद्धाश्रम और मलिन बस्तियों में भी विशेष आयोजन होंगे। सफाई अभियान चलाया जाएगा और वृक्षारोपण के साथ पहले से लगे पेड़ों की देखरेख पर जोर रहेगा।
नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने बताया कि 2 अक्टूबर की सुबह 9 बजे सभी सरकारी और अर्द्धसरकारी दफ्तरों के साथ शिक्षण संस्थानों में ध्वजारोहण होगा। इसके बाद गांधी और शास्त्री जी के चित्रों पर माल्यार्पण और उनके विचारों पर गोष्ठी का आयोजन होगा। बैठक में जिला विकास अधिकारी दिनेश कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक यातायात समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।