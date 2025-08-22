UP Crime: बरेली में विवादित नारे लगने के बाद मचा बवाल; 20 लोगों के खिलाफ हुई FIR दर्ज

UP Crime: बरेली की दरगाह आला हजरत में इमाम अहमद रजा खान की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित उर्स में विवादित नारे लगाए गए। इस्लामिया ग्राउंड की ओर जाते समय विवादित नारा लगाने के आरोप में 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
बुधवार को अल्पसंख्यक समुदाय के एक समूह का एक वीडियो सामने आया। जिसमें समूह के लोग नारा लगाते हुए दिख रहे हैं "गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा''।
मामले को लेकर बरेली के SSP अनुराग आर्य ने कहा, "आरोपियों की पहचान के प्रयास जारी हैं और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।"
यूपी पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर की शिकायत के बाद, बुधवार रात 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस धारा 196 के तहत FIR दर्ज की गई। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी बरेली के जिला अध्यक्ष हिमांशु पटेल ने बुधवार रात करीब 9:25 बजे यह वीडियो पोस्ट करते हुए पुलिस से कार्रवाई की अपील की।
सुन्नी बरेलवी मुसलमानों के संगठन जमात रजा-ए-मुस्तफा के राष्ट्रीय सचिव फरमान हसन खान का मामले को लेकर कहना है, "ऐसे नारों से बचना चाहिए। हम लोगों से अपील करेंगे कि समाज में ऐसी चीजें ना हों।"