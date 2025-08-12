14 और 16 साल के नाबालिगों ने किशोरी के साथ किया गैंगरेप; पड़ोसी ने धीरे से बना लिया लड़की का वीडियो और फिर…

मामले को लेकर एडिशनल एसपी मुकेश मिश्रा का कहना है कि जांच निष्पक्ष होगी। उन्होंने कहा, "अगर कोई भी पुलिस अधिकारी 14 साल (कक्षा 8) और 16 साल (कक्षा 10) के आरोपियों का समर्थन करते पाया गया, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।दोनों किशोरों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।" इस बीच, थाना प्रभारी (SHO) प्रवीण सोलंकी ने लापरवाही के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा, "घटना एक नाबालिग लड़की से जुड़ी थी और पिता की शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई की गई।"