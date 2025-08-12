14 और 16 साल के नाबालिगों ने किशोरी के साथ किया गैंगरेप; पड़ोसी ने धीरे से बना लिया लड़की का वीडियो और फिर…

UP Crime: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक 14 साल की बच्ची के साथ चाकू के नोक पर रेप किया गया। दो नाबालिगों ने बच्ची के साथ गैंग रेप किया। वहीं पड़ोसी ने लड़की को बचाने की कोशिश करने के बजाय हमले का वीडियो बनाया और बाद में वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।
क्लिप वायरल होने के बाद, पीड़िता के पिता ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, शुरूआत में पुलिस ने बालात्कार के आरोप लगाने के बजाय आरोपियों पर BNS धारा 75 (यौन उत्पीड़न) के तहत FIR दर्ज की।
बुर्का की दुकान चलाने वाले पीड़िता के पिता ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। जिसके बाद SSP ने बालात्कार की धारा और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं को जोड़ने और मेडिकल जांच के निर्देश दिए। सोमवार को लड़की का बयान दर्ज किया गया।
मामले को लेकर एडिशनल एसपी मुकेश मिश्रा का कहना है कि जांच निष्पक्ष होगी। उन्होंने कहा, "अगर कोई भी पुलिस अधिकारी 14 साल (कक्षा 8) और 16 साल (कक्षा 10) के आरोपियों का समर्थन करते पाया गया, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।दोनों किशोरों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।" इस बीच, थाना प्रभारी (SHO) प्रवीण सोलंकी ने लापरवाही के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा, "घटना एक नाबालिग लड़की से जुड़ी थी और पिता की शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई की गई।"
थाना प्रभारी प्रवीण सोलंकी ने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद, अतिरिक्त धाराएं जोड़ दी गईं हैं। उन्होंने कहा कि यह हमला 3 अगस्त को हुआ था, जब शिकायतकर्ता के मकान मालिक का बेटा और उसका दोस्त लड़की को फुसलाकर एक सुनसान इमारत में ले गए और उसके साथ सामूहिक बालात्कार किया। इस दौरान पीड़िता के पिता काम पर गए थे।
पीड़िता के पिता ने कहा, "मेरी बेटी डर के मारे चुप रही। मुझे इस घटना के बारे में हमारे पड़ोसी द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो से पता चला, जिसने मदद करने के बजाय इसे ऑनलाइन शेयर कर दिया।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने शुरू में शिकायत दर्ज कराई थी, तो सब-इंस्पेक्टर ने उसमें फेरबदल किया और हल्की धाराएं लगाईं।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने उस समय उनकी बेटी को मेडिकल जांच के लिए नहीं भेजा। पीड़िता ने कहा, "आरोपियों ने मुझे पीटा और मुझ पर चाकू तानते हुए मेरे साथ सामूहिक बालात्कार किया। मैं इसमें शामिल सभी लोगों को कड़ी सजा चाहती हूं, जिसमें हमले का वीडियो बनाने वाला व्यक्ति भी शामिल है।"