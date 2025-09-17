Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

बेबसी की तस्वीर… प्रसव पीड़ा में तड़पती रही पत्नी, एम्बुलेंस नहीं आई, पति ने साइकिल रिक्शे पर पहुंचाया अस्पताल

पति ने कहा कि पत्नी की हालत देखकर देरी करना खतरनाक हो सकता था, इसलिए उसने रिक्शे से ले जाने का निर्णय लिया।

बाड़मेर

Rakesh Mishra

Sep 17, 2025

barmer news
पत्नी को अस्पताल पहुंचाता पति। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के बाड़मेर से बेबसी और सिस्टम की लापरवाही की तस्वीर सामन आई है। एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर उसके पति ने 108 एम्बुलेंस सेवा को फोन किया, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। पत्नी की असहनीय पीड़ा देख पति और सास ने उसे तिपहिया साइकिल रिक्शे पर अस्पताल ले जाने का फैसला किया।

रिक्शे को सास ने दिया धक्का

इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें पति रिक्शा चला रहा है और उसकी पत्नी दर्द से कराहते हुए रिक्शे पर लेटी है। अस्पताल परिसर में चढ़ाई वाली जगह पर सास को रिक्शे को धक्का देते हुए भी देखा गया। यह मामला बाड़मेर के सरकारी अस्पताल का है। पीड़ित पति ने बताया कि उसकी पत्नी को दोपहर में अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हुई। उसने तुरंत 108 एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली।

बच्ची को दिया जन्म

मजबूरी में उसने अपनी मां के साथ पत्नी को साइकिल रिक्शे पर लिटाया और अस्पताल पहुंचा। पति ने कहा कि पत्नी की हालत देखकर देरी करना खतरनाक हो सकता था, इसलिए उसने रिक्शे से ले जाने का निर्णय लिया। अस्पताल पहुंचने के एक घंटे बाद पत्नी एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। वहीं सीएमएचओ विष्णुराम विश्नोई ने बताया कि इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि लापरवाही कहां हुई। फिलहाल, मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं।

rajasthan news

rajasthan news in hindi

17 Sept 2025 09:21 pm

17 Sept 2025 09:20 pm

