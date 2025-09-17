बेबसी की तस्वीर… प्रसव पीड़ा में तड़पती रही पत्नी, एम्बुलेंस नहीं आई, पति ने साइकिल रिक्शे पर पहुंचाया अस्पताल

मजबूरी में उसने अपनी मां के साथ पत्नी को साइकिल रिक्शे पर लिटाया और अस्पताल पहुंचा। पति ने कहा कि पत्नी की हालत देखकर देरी करना खतरनाक हो सकता था, इसलिए उसने रिक्शे से ले जाने का निर्णय लिया। अस्पताल पहुंचने के एक घंटे बाद पत्नी एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। वहीं सीएमएचओ विष्णुराम विश्नोई ने बताया कि इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि लापरवाही कहां हुई। फिलहाल, मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं।