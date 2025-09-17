जोधपुर में DGP राजीव शर्मा बोले- पुलिस को वीकली ऑफ का नियम नहीं, जरूरत के हिसाब से अवकाश देवें

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर की अपराध समीक्षा बैठक लेने से पहले बुधवार को पत्रकारों से वार्ता में यह जानकारी दी। अपराध नियंत्रण में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के संबंध में डीजीपी ने कहा कि अपराधियों की धरपकड़ व अपराध में कमी लाने के लिए तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। अपराधियों को पकड़ने में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एआइ का उपयोग करने के बारे में भी कार्य चल रहा है।