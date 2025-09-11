बालोतरा लोक अदालत का ऐतिहासिक फैसला, इंश्योरेंस कंपनी को 85 लाख का क्लेम चुकाने का आदेश, जानें पूरा मामला



लोक अदालत की यह खंडपीठ पीठासीन अधिकारी संतोष कुमार मित्तल (सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश) तथा सदस्य एडवोकेट कैलाशचंद माहेश्वरी ने सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि बीमा कंपनियों का मूल उद्देश्य उपभोक्ता को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यदि वे वैध दावों को मनमाने तरीके से खारिज करती हैं तो यह न केवल सेवा में कमी है, बल्कि उपभोक्ता अधिकारों का सीधा उल्लंघन भी है।