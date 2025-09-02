Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

बाड़मेर-बालोतरा की 35 बैंक शाखाओं में लगेंगी ISO मानक नोट काउंटिंग मशीनें, नकली नोटों की तुरंत होगी पहचान

भारतीय रिजर्व बैंक ने नकली नोटों की रोकथाम के लिए सभी सरकारी-निजी बैंकों को आईएसओ मानक नोट काउंटिंग मशीन लगाने के निर्देश दिए हैं। बाड़मेर-बालोतरा की 35 शाखाओं में जल्द ये मशीनें लगेंगी, जिससे फेक नोट की तुरंत पहचान हो सकेगी।

बाड़मेर

Arvind Rao

Sep 02, 2025

Barmer-Balotra ISO Standard Note Counting Machines
ISO Standard Note Counting Machines (Patrika Photo)

बालोतरा: देश-प्रदेश में नकली नोटों के बढ़ते प्रचलन और इससे बैंकों, उपभोक्ताओं को होने वाले नुकसान पर भारतीय रिर्जव बैंक ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी, निजी बैंकों को आईएसओ प्रमाणित नोट काउंटिंग मशीन लगाने के निर्देश दिए हैं।


इससे नोटों की गिनती के दौरान शीघ्र नकली नोट की पहचान हो सकेगी। इस संबंध में तुरंत उचित कार्रवाई की जा सकेगी। इन निर्देशों की पालना में राज्य के सहकारी बैंकों में शीघ्र ही आईएसओ प्रमाणित नोट काउंटिंग मशीनें लगेंगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में किसानों का संकट: मूंग, मोठ, ग्वार और बाजरा सब सूखने की कगार पर, ऐसा नहीं हुआ तो आएगी बड़ी समस्या
बाड़मेर
Rajasthan Barmer Farmer crisis


35 बैंक शाखाओं में लगेगी मशीन


बाड़मेर-बालोतरा में दी बाड़मेर सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक की संचालित 35 बैंक शाखाओं में शीघ्र ही ये मशीनें लगेंगी। बैंकों में हर दिन लाखों रुपयों का लेन-देन होता है। छोटे-बड़े व्यापारी तो लोगों के बड़े लेन-देन के दौरान जल्दबाजी में न तो कई बार बैंक कर्मी नकली नोट की पहचान कर पाते हैं और न ही नोट काउंटिंग की लगी सामान्य मशीनें। देरी से नकली नोट मिलने की जानकारी पर बैंक और उपभोक्ताओं को जहां परेशानियां होती है, वहीं नुकसान भी।


देश-प्रदेश में संचालित सरकारी, निजी बैंकों में प्राय: दैनिक कामकाज में नकली नोट प्रचलन में आने के समाचार मिलते हैं। इस पर इससे होने वाली परेशानियों, नुकसान को लेकर भारतीय रिर्जव बैंक ने अब महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सभी बैंकों को आईएसओ मानक नोट काउंटिंग मशीन लगाने के निर्देश दिए हैं।


नोट काउंटिंग मशीन की यह विशेषताएं


-इस प्रकार की मशीन की सटीकता बहुत ज्यादा होती है। गिनती में त्रुटि की संभावना न के बराबर होती है। फेक नोट डिटेक्शन तकनीकी पर पराबैंगनी, चुंबकीय, इन्फ्रारेड, इमेज सेंसर से नकली नोटों की पहचान तुंरत होती है।
-लंबे समय तक बिना गड़बड़ी काम करने के साथ सामान्य मशीनों की तुलना में बहुत तेज़ काम करती है। मिनटों में हज़ारों नोट गिनती है।
-इन मशीनों में कई मुद्रा नोट पहचानने और गिनने की सुविधा होती है। वहीं, यह डबल नोट, हाफ नोट, फटे नोट की पहचान करती है।
-आईएसओ प्रमाणन यह गारंटी देता है कि मशीन सुरक्षा, विश्वसनीयता गुणवत्ता के वैश्विक मानकों पर खरी उतरती है।


बैंक कर्मियों और उपभोक्ताओं को अच्छी सुविधा मिलेगी


जिला बाड़मेर-बालोतरा में दी बाड़मेर सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक की 35 शाखाएं हैं। बाड़मेर, बालोतरा जिले के बड़े कस्बों, गांवों में संचालित बैंकों से अधिकांश ग्रामीण, किसान और छोटे कारोबारी जुड़े हुए हैं। हर दिन बड़ा लेन-देन होता है। भारतीय रिर्जव बैंक के निर्देश पर आगामी कुछ समय में इनमें आईएसओ मानक नोट काउंटिंग मशीन लगाई जाएगी। इससे बैंक कर्मियों के अलावा उपभोक्ताओं को अच्छी सुविधा मिलेगी।


आईसीओ मानक मशीनें लगेंगी


आरबीआई ने नकली नोटों की पहचान, इनकी रोकथाम के लिए बैंकों में आईएसओ मानक नोट काउंटिंग मशीनें लगाने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में कई बैंकों में लगी हैं। अब बाड़मेर, बालोतरा जिले की सभी बैंकों में आगामी दिनों में शीघ्र मशीनें लगाएंगे।
-वासुदेव पालीवाल, मुख्य प्रबंधक दी बाड़मेर सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक

ये भी पढ़ें

दलहन उत्पादन में राजस्थान देश में तीसरे नम्बर पर, लेकिन स्टार्टअप में है सुस्त, गुजरात-महाराष्ट्र ले रहे मौज
बाड़मेर
Rajasthan Pulses Production third ranks in country but is sluggish in startups Gujarat-Maharashtra are enjoying

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 02:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर-बालोतरा की 35 बैंक शाखाओं में लगेंगी ISO मानक नोट काउंटिंग मशीनें, नकली नोटों की तुरंत होगी पहचान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट