बाड़मेर-बालोतरा की 35 बैंक शाखाओं में लगेंगी ISO मानक नोट काउंटिंग मशीनें, नकली नोटों की तुरंत होगी पहचान



-इस प्रकार की मशीन की सटीकता बहुत ज्यादा होती है। गिनती में त्रुटि की संभावना न के बराबर होती है। फेक नोट डिटेक्शन तकनीकी पर पराबैंगनी, चुंबकीय, इन्फ्रारेड, इमेज सेंसर से नकली नोटों की पहचान तुंरत होती है।

-लंबे समय तक बिना गड़बड़ी काम करने के साथ सामान्य मशीनों की तुलना में बहुत तेज़ काम करती है। मिनटों में हज़ारों नोट गिनती है।

-इन मशीनों में कई मुद्रा नोट पहचानने और गिनने की सुविधा होती है। वहीं, यह डबल नोट, हाफ नोट, फटे नोट की पहचान करती है।

-आईएसओ प्रमाणन यह गारंटी देता है कि मशीन सुरक्षा, विश्वसनीयता गुणवत्ता के वैश्विक मानकों पर खरी उतरती है।