खुशखबरी: करोड़ों की लागत से चमकेगा बाड़मेर-जोधपुर हाइवे, हिचकोले नहीं फर्राटा भरेंगे वाहन

बाड़मेर/बालोतरा: बाड़मेर-बालोतरा-जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-25 का शीघ्र ही सुदृढ़ीकरण कार्य होगा। 70 करोड़ लागत से 74 किलोमीटर दूरी में मार्ग सुदृढ़ीकरण कार्य से जिला बाड़मेर-बालोतरा के लोगों को आवागमन की अच्छी सुविधा मिलेगी तथा विकास में तेजी आएगी।
बता दें कि साल 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बाड़मेर-जोधपुर नेशनल हाइवे-25 का निर्माण किया था। 200 किलोमीटर दूरी के इस मार्ग के बनकर तैयार होने पर संभाग मुख्यालय जोधपुर सहित दोनों ही जिलों के लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से मार्ग के कई जगह से धंसने, क्षतिग्रस्त होने को लेकर वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मार्ग के सुदृढ़ीकरण कार्य का निर्णय लिया है।
योजना के प्रथम चरण में बाड़मेर के बीएनसी चौराहे से बागुंडी फांटा तक 74 किलोमीटर दूरी में मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाएगा। इस पर 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूदवा से बागुंडी तक 7 किलोमीटर मार्ग ज्यादा क्षतिग्रस्त होने पर पहले यहां कार्य किया जाएगा। इसके बाद पूरे मार्ग पर डामर की नई लेयर की जाएगी।
प्रारंभ किए कार्य के दो वर्ष में पूरे होने पर हजारों लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। मार्ग के दोनों ओर वन विभाग की ओर से कई जगह सघन पौधरोपण किया जाएगा।
योजना में कार्य स्वीकृत हुआ है। 74 किलोमीटर दूरी में निर्माण कार्य किया जाएगा। कार्य शुरू किया गया है। सर्वप्रथम 7 किलोमीटर सर्वाधिक टूटे भाग में कार्य किया जाएगा। इसके बाद पूरे मार्ग पर डामर की नई लेयर बिछाई जाएगी।
-नरेंद्र कुमार, परियोजना डायरेक्टर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
मेरा घर बाड़मेर में और बालोतरा में औद्योगिक कामकाज है। इस पर महीने में कई बार आना-जाना करता हूं। मार्ग टूटे होने से परेशानी होती है। मार्ग सुदढ़ीकरण कार्य स्वीकृत करने से बहुत खुश हूं।
-प्रवीण महाजन
बाड़मेर-बालोतरा दोनों ही प्रमुख जिले हैं। कामकाज से एक से दूसरे स्थान पर आना-जाना लगा रहता है। कई वर्ष से मार्ग सुदृढीकरण कार्य की जरूरत महसूस कर रहे थे। कार्य स्वीकृत से आमजन को अच्छी सुविधा मिलेगी।
-घनश्यामकरण करणोत
राष्ट्रीय राजमार्ग- 25 बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर की विकास की रेखा है। बड़े शहर सहित कई कस्बे, सैकड़ों गांव जुड़े हुए हैं। मार्ग सुदृढ़ीकरण कार्य से हजारों को अच्छी सुविधा मिलेगी। विकास कार्य भी तेजी से होंगे। इससे आम आदमी को बड़ी मदद मिलेगी।
-बजरंग सिंह राजपुरोहित
बाड़मेर से बागुंडी राष्ट्रीय राजमार्ग सुधारीकरण का कार्य प्रारंभ किया है। निश्चित समय से पहले कार्य पूरा करेंगे। इससे की वाहन चालकों को अच्छी सुविधा मिले।
-जोगेंद्र सिंह चौहान, संवेदक
