Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

खुशखबरी: करोड़ों की लागत से चमकेगा बाड़मेर-जोधपुर हाइवे, हिचकोले नहीं फर्राटा भरेंगे वाहन

साल 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बाड़मेर-जोधपुर नेशनल हाइवे-25 का निर्माण किया था। 200 किलोमीटर दूरी के इस मार्ग के बनकर तैयार होने पर संभाग मुख्यालय जोधपुर सहित दोनों ही जिलों के लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही है।

2 min read

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Oct 12, 2025

Barmer Balotra Jodhpur National Highway-25

Barmer-Balotra-Jodhpur National Highway-25 (Patrika File Photo)

बाड़मेर/बालोतरा: बाड़मेर-बालोतरा-जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-25 का शीघ्र ही सुदृढ़ीकरण कार्य होगा। 70 करोड़ लागत से 74 किलोमीटर दूरी में मार्ग सुदृढ़ीकरण कार्य से जिला बाड़मेर-बालोतरा के लोगों को आवागमन की अच्छी सुविधा मिलेगी तथा विकास में तेजी आएगी।


बता दें कि साल 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बाड़मेर-जोधपुर नेशनल हाइवे-25 का निर्माण किया था। 200 किलोमीटर दूरी के इस मार्ग के बनकर तैयार होने पर संभाग मुख्यालय जोधपुर सहित दोनों ही जिलों के लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से मार्ग के कई जगह से धंसने, क्षतिग्रस्त होने को लेकर वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मार्ग के सुदृढ़ीकरण कार्य का निर्णय लिया है।


दूदवा से बागुंडी के बीच होगा पहले कार्य


योजना के प्रथम चरण में बाड़मेर के बीएनसी चौराहे से बागुंडी फांटा तक 74 किलोमीटर दूरी में मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाएगा। इस पर 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूदवा से बागुंडी तक 7 किलोमीटर मार्ग ज्यादा क्षतिग्रस्त होने पर पहले यहां कार्य किया जाएगा। इसके बाद पूरे मार्ग पर डामर की नई लेयर की जाएगी।


प्रारंभ किए कार्य के दो वर्ष में पूरे होने पर हजारों लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। मार्ग के दोनों ओर वन विभाग की ओर से कई जगह सघन पौधरोपण किया जाएगा।


योजना में कार्य स्वीकृत हुआ है। 74 किलोमीटर दूरी में निर्माण कार्य किया जाएगा। कार्य शुरू किया गया है। सर्वप्रथम 7 किलोमीटर सर्वाधिक टूटे भाग में कार्य किया जाएगा। इसके बाद पूरे मार्ग पर डामर की नई लेयर बिछाई जाएगी।
-नरेंद्र कुमार, परियोजना डायरेक्टर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण


सड़क सुदृढ़ीकरण होने से मिलेगी राहत


मेरा घर बाड़मेर में और बालोतरा में औद्योगिक कामकाज है। इस पर महीने में कई बार आना-जाना करता हूं। मार्ग टूटे होने से परेशानी होती है। मार्ग सुदढ़ीकरण कार्य स्वीकृत करने से बहुत खुश हूं।
-प्रवीण महाजन


बाड़मेर-बालोतरा दोनों ही प्रमुख जिले हैं। कामकाज से एक से दूसरे स्थान पर आना-जाना लगा रहता है। कई वर्ष से मार्ग सुदृढीकरण कार्य की जरूरत महसूस कर रहे थे। कार्य स्वीकृत से आमजन को अच्छी सुविधा मिलेगी।
-घनश्यामकरण करणोत


राष्ट्रीय राजमार्ग- 25 बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर की विकास की रेखा है। बड़े शहर सहित कई कस्बे, सैकड़ों गांव जुड़े हुए हैं। मार्ग सुदृढ़ीकरण कार्य से हजारों को अच्छी सुविधा मिलेगी। विकास कार्य भी तेजी से होंगे। इससे आम आदमी को बड़ी मदद मिलेगी।
-बजरंग सिंह राजपुरोहित


बाड़मेर से बागुंडी राष्ट्रीय राजमार्ग सुधारीकरण का कार्य प्रारंभ किया है। निश्चित समय से पहले कार्य पूरा करेंगे। इससे की वाहन चालकों को अच्छी सुविधा मिले।
-जोगेंद्र सिंह चौहान, संवेदक

ये भी पढ़ें

Jaipur Crime: बेरहमी से पिटाई के बाद युवक की हत्या, सड़क किनारे नग्न अवस्था में फेंका शव, सदमे में परिवार
जयपुर
Jaipur Crime

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2025 09:53 am

Published on:

12 Oct 2025 09:48 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / खुशखबरी: करोड़ों की लागत से चमकेगा बाड़मेर-जोधपुर हाइवे, हिचकोले नहीं फर्राटा भरेंगे वाहन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रेगिस्तान की मिट्टी से उड़ान: बनीशपुरी बने फ्लाइंग ऑफिसर, पीयूष को मिली लेफ्टिनेंट की रैंक, जानें सफलता का राज

Banishpuri became flying officers Piyush got rank of lieutenant
बाड़मेर

बालोतरा जिले के लिए गुड न्यूज: 6.21 करोड़ की राशि स्वीकृत, स्वास्थ्य-सड़क और पुल समेत ये होंगे विकास कार्य

Balotra News
बाड़मेर

Thar Mahotsav: कौन हैं नक्षत्री जाणी? 52 लाख की ज्वेलरी पहन सजी थार सुंदरी, खेल में भी दिखाती हैं जलवा

Thar Mahotsav
बाड़मेर

Murder: चाची से ही नाजायज संबंध बनाना चाहता था भतीजा, इनकार करने पर मार डाला, बिजनेसमैन की पत्नी थी मृतका

Barmer businessman wife murdered
बाड़मेर

पाकिस्तान से बाड़मेर क्यों आए कंजी भील और चमाल? BSF की पूछताछ में बताई यह बात

Indo-Pak border
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.