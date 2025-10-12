खुशखबरी: करोड़ों की लागत से चमकेगा बाड़मेर-जोधपुर हाइवे, हिचकोले नहीं फर्राटा भरेंगे वाहन



बता दें कि साल 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बाड़मेर-जोधपुर नेशनल हाइवे-25 का निर्माण किया था। 200 किलोमीटर दूरी के इस मार्ग के बनकर तैयार होने पर संभाग मुख्यालय जोधपुर सहित दोनों ही जिलों के लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से मार्ग के कई जगह से धंसने, क्षतिग्रस्त होने को लेकर वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मार्ग के सुदृढ़ीकरण कार्य का निर्णय लिया है।