Barmer: अस्पताल के वार्ड में नाच-गाने के साथ फिल्मी अंदाज में बर्थडे पार्टी, वीडियो वायरल हुआ तो​ गिरी गाज

बाड़मेर जिले के चौहटन कस्बे के जिला अस्पताल के वार्ड में शुक्रवार रात एक कार्मिक के जन्मदिन पर आयोजित नाच गाने की पार्टी का वीडियो वायरल होने के मामले में एक महिला नर्सिंग अधिकारी को एपीओ किया गया है।
चिकित्सा विभाग के उप निदेशक जोधपुर ने मामले पर संज्ञान लेते हुए महिला नर्सिंग अधिकारी मीरा बैरवा को एपीओ कर दिया है। बताया जा रहा है कि नर्सिंग ऑफिसर मीरा बैरवा के ही जन्मदिन को लेकर ही यह नाच गाना पार्टी उनके द्वारा आयोजित की गई थी।
इस सम्बन्ध में कार्यवाहक पीएमओ डॉ सुरेंद्रसिंह ने बताया कि उप निदेशक जोधपुर जॉन ने नर्सिंग अधिकारी मीरा बैरवा को एपीओ किया है। अन्य दोषी कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
मामले की जांच करवाकर अन्य किसी की मुख्य संलिप्तता पाई गई तो उसके विरुद्ध उचित एक्शन लेने को कहा है। जिला अस्पताल के सरकारी कर्मचारियों द्वारा अस्पताल परिसर के एक वार्ड में डीजे की गूंज पर ठुमके लगाते हुए नाच गाना करने का वीडीयो वायरल हुआ था। वीडियो में अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं की चिंता किए बिना भौंडे अंदाज में कार्मिक नाच गाना करते दिख रहे थे।
चौहटन कस्बे में जिला अस्पताल में बीती रात एक जन्मदिन की पार्टी में ऑन ड्यूटी चिकित्सा कर्मी ठुमके लगाते नजर आए। सरकारी अस्पताल में नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए महिला पुरुष कर्मचारियों ने फिल्मी अंदाज में सामूहिक नाच गाना किया।