राजस्थान में भारत-PAK बॉर्डर पर ‘बुलडोज़र एक्शन’, गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर अवैध निर्माण ज़मींदोज़, गरमाई सियासत

सांसद बेनीवाल ने प्रशासनिक तालमेल पर सवाल उठाते हुए कहा, "कुछ लोगों को जो नोटिस दिए गए हैं, उनमें लिखा है कि आपकी अपनी निजी कृषि भूमि में जो धार्मिक स्थल या मकान बने हुए हैं, उन्हें 18 तारीख तक स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन उन्हें जबरन गिरा देगा। जब मैंने इस बेहद गंभीर संवेदनशील मामले को लेकर स्वयं बाड़मेर जिला कलेक्टर से सीधी बात की, तो उन्होंने इस पूरी कार्रवाई के संबंध में अपनी अनभिज्ञता जताई। यह बेहद आश्चर्यजनक है कि जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी को ही इस कार्रवाई की पूरी जानकारी नहीं है। जब भी इस देश पर कोई संकट आया या युद्ध की स्थिति बनी, तो इसी बॉर्डर के स्थानीय नागरिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना सेना और देश की सुरक्षा के लिए सबसे आगे खड़े होकर लड़ाई लड़ी है। आज उन्हीं देशभक्त नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है।"