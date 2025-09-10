Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

Mock Drill: बाड़मेर कलेक्ट्रेट में आतंकी हमला, 1 को मार गिराया, 2 को सरेंडर कराया

Barmer Mock Drill: बाड़मेर कलेक्ट्रेट में आतंकी हमले जैसी स्थिति की मॉक ड्रिल हुई। पुलिस और आर्मी ने 35 मिनट में ऑपरेशन पूरा कर एक आतंकी को मार गिराया और दो को सरेंडर कराया।

बाड़मेर

Arvind Rao

Sep 10, 2025

Barmer Collectorate Terrorist attack
Barmer Collectorate Terrorist attack (Patrika Photo)

Barmer Mock Drill: बाड़मेर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों की घुसपैठ की स्थिति को देखते हुए बड़ी मॉक ड्रिल की। इस अभ्यास में सेना, पुलिस, एयरफोर्स और बीएसएफ के जवानों ने मिलकर 35 मिनट में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया।

बता दें कि मॉक ड्रिल का मकसद सीमावर्ती जिले में सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती और इमरजेंसी हालात में तुरंत प्रतिक्रिया देने की तैयारियों को परखना था। सुबह करीब 10 बजकर 10 मिनट पर तीन आतंकवादी हथियार और गोला-बारूद के साथ कलेक्ट्रेट भवन में दाखिल हुए और वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। कुछ ही देर में पुलिस टीम मौके पर पहुंची, बिल्डिंग की घेराबंदी की और नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की। इसी दौरान आर्मी को अलर्ट किया गया।

ये भी पढ़ें

1965 भारत-पाक युद्ध: पाक सेना ने ट्रेन पर बरसाए बम, 17 रेलकर्मियों ने शहादत देकर पहुंचाई थी रसद
बाड़मेर
image


जवानों ने सील किया परिसर

करीब तीन ट्रकों में सवार होकर पहुंचे जवानों ने पूरे परिसर को सील किया। निगरानी के लिए आसपास की इमारतों में लगे सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। मोबाइल कमांड पोस्ट और केंद्रीय नियंत्रण केंद्र (CCC) को एक्टिव किया गया, ताकि रियल टाइम में फैसले लिए जा सकें। सेना की तीन क्विक रिएक्शन टीमें (QRT) विशेष वाहनों के साथ पहुंचीं और मोर्चा संभाला।


डॉग स्क्वॉड की मदद ली गई

ऑपरेशन में डॉग स्क्वॉड की भी मदद ली गई। बिल्डिंग के मुख्य गेट को विस्फोट से उड़ाकर सेना की टीमें भीतर दाखिल हुईं। इसके बाद की कार्रवाई में एक आतंकवादी को मार गिराया, जबकि दो को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया गया। इस दौरान एक नागरिक घायल हुआ और दो लोगों को सुरक्षित छुड़ाया गया।


इन जिलों के अधिकारी रहे मौजूद


जालोर, बालोतरा और बाड़मेर जिलों के प्रशासनिक अधिकारी भी इस मॉक ड्रिल में मौजूद रहे। मौके पर आर्मी के ब्रिगेडियर सहित वरिष्ठ अधिकारी पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे थे। पिछले पांच से सात दिनों से लगातार अभ्यास कर रही टीमों ने इस ड्रिल को अंजाम दिया।


एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि सीमावर्ती जिले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस तरह की मॉक ड्रिल जरूरी है। इन अभ्यासों से सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया क्षमता और समन्वय की ताकत बढ़ती है। ड्रिल में 100 से ज्यादा जवान और अधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही एनसीसी कैडेट्स और प्रशासनिक स्टाफ ने भी हिस्सा लिया।

ये भी पढ़ें

बाड़मेर में दर्दनाक हादसा: डिग्गी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, जलभराव में फंसे 20 से ज्यादा लोगों को बचाया गया
बाड़मेर
Barmer News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2025 02:48 pm

Published on:

10 Sept 2025 02:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Mock Drill: बाड़मेर कलेक्ट्रेट में आतंकी हमला, 1 को मार गिराया, 2 को सरेंडर कराया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.