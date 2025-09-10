Mock Drill: बाड़मेर कलेक्ट्रेट में आतंकी हमला, 1 को मार गिराया, 2 को सरेंडर कराया

बता दें कि मॉक ड्रिल का मकसद सीमावर्ती जिले में सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती और इमरजेंसी हालात में तुरंत प्रतिक्रिया देने की तैयारियों को परखना था। सुबह करीब 10 बजकर 10 मिनट पर तीन आतंकवादी हथियार और गोला-बारूद के साथ कलेक्ट्रेट भवन में दाखिल हुए और वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। कुछ ही देर में पुलिस टीम मौके पर पहुंची, बिल्डिंग की घेराबंदी की और नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की। इसी दौरान आर्मी को अलर्ट किया गया।