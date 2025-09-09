बाड़मेर में दर्दनाक हादसा: डिग्गी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, जलभराव में फंसे 20 से ज्यादा लोगों को बचाया गया

धनाऊ थाना पुलिस के अनुसार, पावड़ों का तला में खेत में बनी डिग्गी में बरसाती पानी एकत्रित हो गया था। दोपहर के समय खेलते समय दो बच्चे नहाने के लिए डिग्गी में उतर गए। दिलीप (13) पुत्र मोहनलाल, भागीरथ (17) पुत्र केसाराम की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शव सीएचसी धनाऊ की मोर्चरी में रखवाएं। जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाया गया। भागीरथ का पावड़ों का तला में ननिहाल है, वह यहीं रहकर पढ़ाई कर रहा था।