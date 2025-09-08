Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

बाड़मेर की बेटी सुशीला खोथ का कमाल: अंडर-18 गर्ल्स रग्बी टीम में चयन, ताइवान में दिखाएंगी दम

Sushila Khoth: बाड़मेर की सुशीला खोथ ने हौसले से सपनों को उड़ान दी। किसान परिवार की बेटी का चयन भारत की अंडर-18 गर्ल्स रग्बी टीम में हुआ है। 12 सितंबर को ताइवान में एशिया कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

बाड़मेर

Arvind Rao

Sep 08, 2025

Sushila Khoth
Sushila Khoth (Patrika Photo)

Sushila Khoth: बाड़मेर जिले के भुरटिया गांव की बेटी सुशीला खोथ ने यह साबित कर दिया है कि हौसले और जुनून से सपनों को पंख दिए जा सकते हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भुरटिया की नियमित छात्रा सुशीला का चयन भारत की अंडर-18 गर्ल्स रग्बी टीम में हुआ है।


बता दें कि वह 12 सितंबर को ताइवान में आयोजित एशिया कप रग्बी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। टीम में 12 खिलाड़ी हैं, जिनमें से तीन राजस्थान से हैं। सुशीला का सफर बेहद कठिन रहा।

ये भी पढ़ें

बाड़मेर-बालोतरा क्षेत्र रेल सेवा की दृष्टि से अब भी पिछड़ा, नाममात्र रेलगाड़ियां, गिनी-चुनी ट्रेनों में भी नहीं मिलते जनरल कोच
समाचार
image


किसान परिवार से हैं सुशीला


किसान परिवार से आने वाली सुशीला के पिता गणेश कुमार खोथ और माता बाली देवी खेती और पशुपालन से घर का खर्च चलाते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर कई बार परिवार ने बकरियां बेचकर उसकी रग्बी किट, यात्रा और प्रशिक्षण का खर्चा उठाया।


सुशीला बताती हैं कि परिवार ने खूब सहयोग किया। जब घर में बकरी मेमने को जन्म देती तो परिवार तय करता कि उसे बेचकर मेरी ट्रेनिंग, रग्बी किट का इंतजाम करेंगे। वह बताती है कि भारत के लिए एशियाई और विश्व स्तर पर गोल्ड मेडल जीतना मेरा सपना है। वह चाहती हैं कि सरकार भुरटिया में रग्बी फुटबॉल का राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनवाए ताकि मेरे जैसे और खिलाड़ी तैयार हो सकें।


सुशीला की उपलब्धियां


-5 बार राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन।
-2023-24 और 2024-25 में एसजीएफआई नेशनल गेम्स में भागीदारी।
-एसजीएफआई की ओर से राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व।
-खेलो इंडिया वीमेंस टूर्नामेंट 2024 में कांस्य पदक और टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी।
-राष्ट्रीय ओपन रग्बी प्रतियोगिता में 15 और 17 कैटेगरी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व।
-कोलकाता में इंडिया टीम कैंप और ट्रेनिंग में हिस्सा लिया।
-थाईलैंड मैत्री मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व।
-एशिया कप टीम में चयन।

ये भी पढ़ें

पढ़ाई का ऐसा जुनून…हेलीकॉप्टर से परीक्षा देने पहुंचे राजस्थान के चार छात्र, जानें पूरा मामला
बाड़मेर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 02:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर की बेटी सुशीला खोथ का कमाल: अंडर-18 गर्ल्स रग्बी टीम में चयन, ताइवान में दिखाएंगी दम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.