बाड़मेर की बेटी सुशीला खोथ का कमाल: अंडर-18 गर्ल्स रग्बी टीम में चयन, ताइवान में दिखाएंगी दम

Sushila Khoth: बाड़मेर जिले के भुरटिया गांव की बेटी सुशीला खोथ ने यह साबित कर दिया है कि हौसले और जुनून से सपनों को पंख दिए जा सकते हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भुरटिया की नियमित छात्रा सुशीला का चयन भारत की अंडर-18 गर्ल्स रग्बी टीम में हुआ है।
बता दें कि वह 12 सितंबर को ताइवान में आयोजित एशिया कप रग्बी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। टीम में 12 खिलाड़ी हैं, जिनमें से तीन राजस्थान से हैं। सुशीला का सफर बेहद कठिन रहा।
किसान परिवार से आने वाली सुशीला के पिता गणेश कुमार खोथ और माता बाली देवी खेती और पशुपालन से घर का खर्च चलाते हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर कई बार परिवार ने बकरियां बेचकर उसकी रग्बी किट, यात्रा और प्रशिक्षण का खर्चा उठाया।
सुशीला बताती हैं कि परिवार ने खूब सहयोग किया। जब घर में बकरी मेमने को जन्म देती तो परिवार तय करता कि उसे बेचकर मेरी ट्रेनिंग, रग्बी किट का इंतजाम करेंगे। वह बताती है कि भारत के लिए एशियाई और विश्व स्तर पर गोल्ड मेडल जीतना मेरा सपना है। वह चाहती हैं कि सरकार भुरटिया में रग्बी फुटबॉल का राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनवाए ताकि मेरे जैसे और खिलाड़ी तैयार हो सकें।
-5 बार राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन।
-2023-24 और 2024-25 में एसजीएफआई नेशनल गेम्स में भागीदारी।
-एसजीएफआई की ओर से राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व।
-खेलो इंडिया वीमेंस टूर्नामेंट 2024 में कांस्य पदक और टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी।
-राष्ट्रीय ओपन रग्बी प्रतियोगिता में 15 और 17 कैटेगरी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व।
-कोलकाता में इंडिया टीम कैंप और ट्रेनिंग में हिस्सा लिया।
-थाईलैंड मैत्री मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व।
-एशिया कप टीम में चयन।