बाड़मेर की बेटी सुशीला खोथ का कमाल: अंडर-18 गर्ल्स रग्बी टीम में चयन, ताइवान में दिखाएंगी दम



-5 बार राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन।

-2023-24 और 2024-25 में एसजीएफआई नेशनल गेम्स में भागीदारी।

-एसजीएफआई की ओर से राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व।

-खेलो इंडिया वीमेंस टूर्नामेंट 2024 में कांस्य पदक और टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी।

-राष्ट्रीय ओपन रग्बी प्रतियोगिता में 15 और 17 कैटेगरी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व।

-कोलकाता में इंडिया टीम कैंप और ट्रेनिंग में हिस्सा लिया।

-थाईलैंड मैत्री मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व।

-एशिया कप टीम में चयन।