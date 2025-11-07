Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Rajasthan Crime: शादी और फिर मौत…उम्र 19 साल, पति समेत अन्य पर लगाए हत्या का आरोप

बाड़मेर के धनाऊ जालीला गांव में 19 वर्षीय इंद्रा उर्फ अंतरी का शव घर की पानी की टंकी में मिला। पुलिस ने शव बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम कराया। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या कर शव टंकी में फेंकने का आरोप लगाया।

less than 1 minute read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Nov 07, 2025

Barmer Crime

जांच में जुटी पुलिस (फोटो- पत्रिका)

बाड़मेर: बाड़मेर जिले में धनाऊ थाना क्षेत्र के जालीला गांव में बुधवार देर रात एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पानी की टंकी में मिला। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान मांगीलाल की पत्नी इंद्रा उर्फ अंतरी (19) के रूप में हुई है।


पुलिस के मुताबिक, देर रात गांव से सूचना मिली कि एक महिला का शव घर के पास बनी पानी की टंकी में उतरा रहा है। धनाऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रात करीब 10 बजे शव को बाहर निकाला गया। शव को धनाऊ के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।


गुरुवार सुबह मृतका के मायके पक्ष को बुलाया गया। मायके वालों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इंद्रा की ससुराल वालों ने दोपहर में उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने के लिए शव को पानी की टंकी में फेंक दिया। उनका कहना है कि शादी के बाद से ही इंद्रा को प्रताड़ित किया जा रहा था।


धनाऊ थाना प्रभारी गोविंदराम ने बताया, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। मृतका के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

जयपुर: अमायरा मौत मामले में क्लासमेट्स का बड़ा खुलासा, ‘वो उस दिन स्कूल नहीं आना चाहती थी’, आज सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट
जयपुर
Jaipur Amyra Death Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 11:28 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan Crime: शादी और फिर मौत…उम्र 19 साल, पति समेत अन्य पर लगाए हत्या का आरोप

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: MLA रविंद्र सिंह भाटी ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को क्यों लिखी चिट्ठी, की ये बड़ी मांग

Barmer MLA Ravindra Bhati
बाड़मेर

हाइवे पर जानलेवा अव्यवस्था: बीएनसी से चौहटन चौराहे तक खतरा ही खतरा

समाचार

कार हुई क्षतिग्रस्त तो क्लेम का दावा, कंपनी ने किया इंकार, अब देने होंगे दो लाख रुपए

बाड़मेर

Road Accident: बहन को परीक्षा दिलाने निकला था भाई, हादसे ने हमेशा के लिए कर दिया जुदा, जिंदगी-मौत के बीच जूझ रही ‘खम्मा’

सड़क हादसे (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)
बाड़मेर

राजस्थान में बीजेपी नेता पर बलात्कार का केस दर्ज, अश्लील वीडियो बनाकर की ब्लैकमेलिंग, बोला- मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता

Rajasthan Crime news
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.