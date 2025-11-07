Rajasthan Crime: शादी और फिर मौत…उम्र 19 साल, पति समेत अन्य पर लगाए हत्या का आरोप

जांच में जुटी पुलिस (फोटो- पत्रिका)
बाड़मेर: बाड़मेर जिले में धनाऊ थाना क्षेत्र के जालीला गांव में बुधवार देर रात एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पानी की टंकी में मिला। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान मांगीलाल की पत्नी इंद्रा उर्फ अंतरी (19) के रूप में हुई है।
पुलिस के मुताबिक, देर रात गांव से सूचना मिली कि एक महिला का शव घर के पास बनी पानी की टंकी में उतरा रहा है। धनाऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रात करीब 10 बजे शव को बाहर निकाला गया। शव को धनाऊ के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।
गुरुवार सुबह मृतका के मायके पक्ष को बुलाया गया। मायके वालों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इंद्रा की ससुराल वालों ने दोपहर में उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने के लिए शव को पानी की टंकी में फेंक दिया। उनका कहना है कि शादी के बाद से ही इंद्रा को प्रताड़ित किया जा रहा था।
धनाऊ थाना प्रभारी गोविंदराम ने बताया, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। मृतका के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
