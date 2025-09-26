बाड़मेर: दिव्यांगों को अब नहीं जाना होगा दूर, चौहटन में देंगे सेमेस्टर परीक्षा, 100 KM दूर मिला था एग्जाम सेंटर



अब चारों दिव्यांग दक्ष महाविद्यालय चौहटन में बने परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे सकेंगे, यूनिवर्सिटी ने उन्हें नए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम शर्मा अत्री (राजस्थान उच्च न्यायालय) ने खबर पर स्व प्रसंज्ञान लिया तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर, बालोतरा एवं बाड़मेर की संयुक्त कार्रवाई के बाद परीक्षा केंद्र बदल दिया गया। दिव्यांग मनीषा जैन, योगेश जैन, हलीम खान एवं कल्पना चौधरी के चेहरे पर रौनक लौट आई।